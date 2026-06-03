Arkas покупает рефконтейнеры

Турецкая Arkas Line заказала 500 новых рефрижераторных контейнеров. По информации компании, они пополнят контейнерный парк линии в июне.

Контейнеры построены на заводе CIMC в Циндао и оборудованы холодильными установками Daikin модели Zestia. «Эти системы, отличающиеся высокой эффективностью охлаждения, температурной чувствительностью и энергоэффективностью, будут способствовать сохранению качества продукции в цепочке поставок», – отмечают в компании. Холодильные установки совместимы с хладагентом нового поколения R1234yf, который является более экологичным.

Arkas намерен задействовать новые рефконтейнеры для перевозки продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и фармацевтики на всех своих сервисах, маршруты которых включают Средиземноморье, Черное море, Западную и Северную Африку, восточное побережье Америки и Индию.

Фото: Arkas Line