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Arkas покупает рефконтейнеры
03.06.2026

Arkas покупает рефконтейнеры

    • Турецкая Arkas Line заказала 500 новых рефрижераторных контейнеров. По информации компании, они пополнят контейнерный парк линии в июне.

    Контейнеры построены на заводе CIMC в Циндао и оборудованы холодильными установками Daikin модели Zestia. «Эти системы, отличающиеся высокой эффективностью охлаждения, температурной чувствительностью и энергоэффективностью, будут способствовать сохранению качества продукции в цепочке поставок», – отмечают в компании. Холодильные установки совместимы с хладагентом нового поколения R1234yf, который является более экологичным.

    Arkas намерен задействовать новые рефконтейнеры для перевозки продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и фармацевтики на всех своих сервисах, маршруты которых включают Средиземноморье, Черное море, Западную и Северную Африку, восточное побережье Америки и Индию.

    Фото: Arkas Line


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