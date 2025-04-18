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Фрахтовый рынок Черного моря, 14 неделя, 2025
18.04.2025

Аналитический дайджест SeaNews, 14-18 апреля 2025

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2025

    На 15 неделе 2025 года ставки на исследуемых трейдах демонстрируют разнонаправленную динамику.

    Top 26-50 контейнерных линий, Q1 2025

    По состоянию на 1 апреля 2025 года в рейтинге крупнейших контейнерных линий, занимающих в мировой табели о рангах места с 26 по 50, произошли некоторые изменения по сравнению с 1 апреля 2024.

     

    Российский транспортный сектор

    Грузооборот Каспийского бассейна в феврале 2025: снизилась перевалка зерна

    В феврале 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 35,2% относительно показателя февраля 2024 года.

    Экспортные перевозки удобрений по жд, 3 месяца 2025

    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых трех месяцев 2025 года выросли на 37,1%.

     

    Товарооборот

    Товарооборот Россия – Армения в январе-феврале 2025 года

    По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в Россию в январе-феврале 2025 года составили 458,5 млн долларов.

    Товарооборот Россия – Индия в январе 2025 года

    По данным Министерства торговли и промышленности Индии, товарооборот между Россией и Индией в январе 2025 года снизился на 14,8% и составил 5,1 млрд долларов.

    Российский экспорт черных металлов в ЕС, январь 2025

    По данным Евростата, российский экспорт черных металлов в Евросоюз в январе 2025 года составил 828,9 тыс. тонн.

    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-феврале 2025 года

    По данным Таможенной службы Южной Кореи, товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе-феврале 2025 года снизился на 31,3.

    Экспорт жиров и масел из Сибири растет

    За первый квартал 2025 года на экспорт из Сибири было отправлено свыше 75 тыс. тонн жиров и масла животного и растительного происхождения.

     

    Флот

    Объем заказов на сухогрузы упал более чем на четверть

    Глобальная экономическая неопределенность и высокие цены на новые суда стали основными причинами существенного падения объема заказов на новые сухогрузы.

     

    Порты

    Грузооборот речных портов Китая в январе-феврале 2025

    По данным Министерства транспорта КНР, грузооборот всех портов Китая в январе-феврале этого года увеличился на 2,3% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года.

    Контейнерные порты Турции, Q1 2025

    Контейнерооборот морских портов Турции по итогам первого квартала 2025 года составил 3,35 млн TEU.

    Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2025

    Контейнерооборот Шанхая по итогам первого квартала 2025 года вырос на 6,1% и достиг 13,2 млн TEU.

    В январе-феврале этого года контейнерооборот портов Китая, включая морские и речные, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 8,2%.
     
    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам первых двух месяцев 2025 года составил 236,7 тыс. TEU.

     

    Фрахтовый рынок

    Обновлен сервис FREIGHTMarket

    Обновлены данные ставок линий c валидностью апрель 2025 года.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 16 неделя, 2025

    На 16 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax относительно прошлой недели не изменились.

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 16 неделя, 2025

    На 16 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели не изменились.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 16, 2025

    На 16 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов на отдельных направлениях опустились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 16, 2025

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов и южных портов Китая не меняются четырнадцатую неделю подряд.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 16 неделя 2025

    На 16 неделе 2025 года цены на бункерное топливо во всех исследуемых портах продолжают снижаться.

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 16 неделя 2025

    На 16 неделе 2025 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах пошли вверх.

     

    Фото: НЗТ

     


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