ZIM поднялся в рейтинге

Крупнейших контейнерных линий

Израильский перевозчик ZIM поднялся в глобальном рейтинге крупнейших контейнерных линий с 10-го на 9-е место, обогнав тайваньскую Yang Ming, сообщает Splash со ссылкой на данные Linerlytica.

С поставкой контейнеровоза «ZIM Mount Vinson» вместимостью 15248 TEU провозные мощности ZIM в настоящее время составляют 707348 TEU, на 348 TEU больше, чем у Yang Ming. А до конца года израильская линия планирует принять в эксплуатацию еще 19 новых судов.

Таким образом, с 2020 года флот ZIM увеличился больше, чем в два раза.

В свою очередь, в 2022 году Yang Ming занимал 8-е место в рейтинге, но за это время его обогнали сначала HMM, а теперь и ZIM. При этом увеличение провозных мощностей тайваньской линии ожидается только в 2026 году.

Напомним, в 2021 году на фоне бума заказов на строительство контейнеровозов Yang Ming была одной из немногих контейнерных линий, которая не заказывала строительство новых судов и чуть ли не единственной, у которой с 2023 года не планировались поставки новых контейнеровозов.

«Наше финансовое положение становится лучше, но пока не на должном уровне. Мы должны убедиться, что наши действующие суда полностью загружены и рентабельны. Кроме того, надо учитывать переход к декарбонизации. Контейнеровозы с двухтопливными двигателями обходятся очень дорого», – сказал тогда председатель правления Yang Ming Ченг Ченг-Маунт. Однако позже, в 2022 году, компания все же разместила заказ новые суда.

Фото: ZIM