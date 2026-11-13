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FESCO запустила регулярный жд сервис между Новороссийском и Владивостоком
13.11.2026

FESCO запустила регулярный жд сервис между Новороссийском и Владивостоком

    • Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа» входит в контур управления госкорпорации «Росатом») запустила новый железнодорожный контейнерный сервис между Новороссийском и Владивостоком. Он дополнил интермодальные решения Группы для перевозки грузов из южных регионов России в страны Азии через Дальний Восток. Об этом SseaNews сообщили в компаниию

    Первые два контейнерных поезда, груженные 304 TEU с продукцией агропромышленного комплекса, прибыли из Новороссийска во Владивостокский морской торговый порт (входит в FESCO) 9 и 10 ноября. Далее контейнеры отправятся морской линией FESCO China Direct Line в порты Китая.

    Перевозки по новому маршруту будут выполняться с регулярностью до двух поездов в месяц. Сервис работает и в обратном направлении – в ближайшее время FESCO организует отправку первого регулярного поезда из ВМТП в Новороссийск с товарами народного потребления из стран Восточной и Юго-Восточной Азии.

    «Мы продолжаем диверсифицировать маршруты для грузоотправителей из южных регионов на рынки Азии. Регулярные железнодорожные перевозки FESCO охватывают ключевые логистические центры Юга России – Ростов-на-Дону, включая Батайск, Краснодар и теперь Новороссийск. Новый сервис также стал частью широкой интермодальной сети FESCO через Дальний Восток, связывающей российские регионы с Китаем, Вьетнамом, Южной Кореей и другими странами ЮВА. Кроме того, сервис ориентирован и на импорт – это новое для рынка логистическое решение, позволяющее доставлять грузы из стран Азии через дальневосточные порты непосредственно в Новороссийск», – заявил исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» Алексей Кравченко.

    Фото представлено пресс-службой FESCO


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