Экологический сборщик «Алеут» от Окской судоверфи

Новое экологическое судно «Алеут» вошло в состав флота ФГУП «Росморпорт». Передача сборщика льяльных вод состоялась на прошлой неделе на базе АО «Окская судоверфь». Судно, войдет в состав флота Северо-Западного бассейнового филиала предприятия. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Алеут» – третье судно серии проекта RST38. Первые два СЛВ серии – «Копорье» и «Коппи» – введены в эксплуатацию в августе 2024 года. «Коппи» оказывает экологические услуги в морском порту Ванино, «Копорье» – в морском порту Усть-Луга. В 2025 году СЛВ «Копорье» получил категорию МАНС и стал первым в стране автономным служебно-вспомогательным судном.

Сборщики льяльных вод проекта RST38 предназначены для сбора нефтесодержащих вод с судов, их отстаивания и сепарации. СЛВ транспортируют нефтеостатки в хранилище, а очищенную воду возвращают на берег или сбрасывают за борт в разрешенных районах. Кроме того, суда могут использоваться для сбора сточных вод и мусора с последующей перевозкой на береговые очистные сооружения. Ледовое усиление позволяет эксплуатировать СЛВ круглогодично.

При соответствующей модернизации суда могут служить в качестве вспомогательного транспорта для доставки нефтесборного оборудования ЛАРН и боновых заграждений к месту нефтяного разлива за пределами зоны аварийного пятна. Для этого на судах установлена система поиска разливов нефти, которая обрабатывает и анализирует данные со штатной радиолокационной станции с использованием дополнительного программного обеспечения.

Планируется, что сборщик льяльных вод «Алеут» в ближайшее время будет направлен в Северо-Западный бассейновый филиал и до конца года приступит к работе в морском порту Большой порт Санкт-Петербург.

Основные характеристики:

Длина наибольшая — 49,19 м;

Ширина габаритная — 8,82 м;

Осадка — 3,0 м;

Скорость хода при 85 % МДМ — 9,0 уз;

Численность экипажа — 6 чел.;

Общий объем танков для нефтесодержащих и льяльных вод — 515 куб. м.

Фото: ФГУП «Росморпорт»