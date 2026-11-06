Махачкалинский порт заключил контракт на оснащение зернового терминала

Махачкалинский морской торговый порт заключил контракт с китайской группой компаний Famsun на поставку и монтаж оборудования для строящегося зернового терминала. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу правительства Дагестана.

Проектная мощность терминала составит 1,5 млн тонн зерна в год, единовременная вместимость хранилищ — до 100 тыс. тонн Ввести объект в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2028 года.

Контракт предусматривает поставку и комплексный монтаж силосов и конвейерного оборудования. Монтажные работы запланированы на осень 2026 года. Сейчас на площадке выполняют строительные работы и устройство фундаментов.

Терминал также оснастят лабораториями для контроля качества зерна и автоматизированными линиями погрузки продукции на суда. Проект предусматривает создание высокотехнологичного комплекса для хранения и перевалки зерна.

Строительство терминала рассматривается как часть развития экспортной инфраструктуры Дагестана и транспортного коридора «Север — Юг».

Фото: порт Махачкала