Новый полпред в ДФО обсудил с главой Якутии дноуглубление северных рек

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Олег Кожемяко провел рабочую встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. Стороны обсудили ключевые направления социально-экономического развития региона, включая обеспечение северного завоза, повышение транспортной доступности и реализацию крупных стратегических проектов.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, особое внимание на встрече было уделено развитию авиационного сообщения и проведению дноуглубительных работ на северных реках. Кроме того, стороны рассмотрели ход реализации проекта по созданию международного транспортного коридора Мохэ – Найба.

«Проекты, которые реализуются в Якутии, включая разработку Эльгинского угольного месторождения, позволяют видеть дальнейшую перспективу роста экономики. Реализуются масштабные транспортные проекты Якутии с выходом на другие страны. Отдельное внимание будем уделять развитию транспортной доступности, которая имеет огромное значение для развития региона. Уже отлажена система подготовки северного завоза. Мы понимаем, насколько это непросто – организовывать доставку грузов по Лене и ее притокам. Но здесь нет никаких отставаний от плана-графика», — сказал О. Кожемяко.

Как сообщил А. Николаев, северный завоз в республике выполнен на 96%. «В этом году проблемы возникли на реке Индигирке — из-за гидрогеологических факторов и позднего начала дноуглубительных работ там скопились суда. Грузы, которые не успели завезти по рекам, доставят автозимниками. Населенные пункты республики обеспечены необходимыми запасами топлива и социально значимых продовольственных товаров до устойчивого открытия зимних автомобильных дорог», — в свою очередь отметил он.

«Будем помогать республике, учитывая важность региона, его экономические и климатические особенности», – подчеркнул полпред.

Фото: пресс-служба правительства РФ