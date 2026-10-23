Цифровая железнодорожная станция готова на 92%, сообщил замглавы – главный инженер РЖД Валерий Танаев, открывая выездное заседание проектного офиса в Челябинске.

Станция Челябинск-Главный является пилотной площадкой проекта. Как сообщают «Российские железные дороги» в своем макс-канале, сейчас здесь проходят комплексные испытания всех систем. Специалисты проверяют взаимодействие 23 модулей, а также полноту информации, поступающей от смежных систем.

Уже успешно выполнены 38 информационных цепочек – от прибытия поезда до отправления, включая надвиг, роспуск и выставку, и 6 технологических операций – закрепление и снятие состава через мобильное рабочее место сигналиста, отцепка локомотива, опробование тормозов, контроль подхода поездов и планирование времени прибытия

В рамках осмотра станции Челябинск-Главный В.Танаев проинспектировал работу робота-расцепщика вагонов, дистанционное управление маневровым локомотивом с рабочего места машиниста-оператора, а также функционирование комплексной системы мониторинга.

Цифровая станция будет работать с минимальным участием человека. Внедрение новых технологий позволит автоматизировать и роботизировать две трети работ, которые сегодня выполняют сотрудники, исключит ручной труд на опасных участках инфраструктуры, повысит безопасность и надёжность перевозочного процесса.

Скрин видео РЖД