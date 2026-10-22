Вышел на ходовые испытания круизный лайнер «Николай Жарков»

От достроечной набережной завода «Красное Сормово» вышел на ходовые испытания круизный лайнер смешанного «река-море» плавания «Николай Жарков» – головное судно проекта 00840 «Карелия».

Как сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной корпорации, строительство комфортабельного четырехпалубного теплохода осуществляется по заказу компании «ВодоходЪ» в рамках программы обновления отечественного гражданского флота. Проект разработан конструкторским бюро ОСК «Вымпел».

В рамках первого этапа ходовых испытаний сдаточная команда завода совместно с представителями заказчика и Регистра проверят надежность функционирования главной энергетической установки, систем навигации, связи и автоматики, а также оценит маневренные, скоростные и виброшумовые характеристики лайнера на соответствие проектным требованиям.

Главное отличие лайнеров типа «Карелия» от предшественников (например, проекта PV300) заключается в их компактности и улучшенной маневренности. Габариты судна позволяют ему свободно проходить через сравнительно узкие шлюзы и мелководные участки внутренних водных путей, открывая маршруты к Соловецким островам и по Беломорско-Балтийскому каналу. При этом класс «река-море» обеспечивает возможность безопасной навигации в Каспийском, Черном, Азовском, Балтийском и Белом морях.

Лайнер оснащен двумя поворотными винторулевыми колонками, вертикальным форштевнем и транцевой кормой, что обеспечивает высокую маневренность даже в ограниченных пространствах портов и каналов.

На борту предусмотрены панорамный ресторан с верандой, музыкальный салон, винная библиотека, фитнес-центр, спа-комплекс с хаммамом и сауной, а также открытый бассейн на солнечной палубе.

Лайнер рассчитан на 180 пассажиров и 97 членов экипажа. На судне предусмотрены: 30 кают «Стандарт»; одна каюта для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 44 кают «Стандарт» с балконом; 10 кают класса «Делюкс» и 2 каюты «Гранд сьют». Комфорт и незабываемый отдых создадут современный дизайн интерьеров, каюты с балконами и верандами.

Фото: ОСК