«Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2026»

20 октября в Санкт-Петербурге завершилась ежегодная конференция «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2025» — деловое мероприятие, которое затрагивает наиболее важные вопросы портовой деятельности от технических до коммерческих составляющих, аспекты инвестиций и строительства, а также межотраслевое взаимодействие.

Организатором выступила компания «ВИВА КОНСАЛТ». Мероприятие прошло при поддержке Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга и ЮФ «Ремеди». Спонсором одной из сессий выступило ООО «1С-Рарус-СПб».

Первую сессию деловой программы о портовых мощностях РФ и развития портовой инфраструктуры открыл директор по направлению аналитика и логистика «Морстройтехнологии» Александр Головизнин. Он рассказал о проектах строительства новых и модернизации действующих портовых мощностей и терминалов

Руководитель проекта Арктической дирекции ГК «Росатом» Сергей Чемко рассказал о том, как совершенствуется портовая инфраструктура Арктики и как ее развитие поможет увеличить грузопотоки по Северному морскому пути.

Генеральный директор «Новоморснаба» Алексей Гармаш представил доклад о контейнерном рынке Азово-Черноморского бассейна в условиях кризиса.

Партнер компании CLS Павел Карпунин затронул правовые вопросы и механизмы государственно-частного партнерства при модернизации портовой инфраструктуры.

Вторая сессия конференции была посвящена вопросам гидротехнического строительства. Технический директор «МИТ Консалт» Николай Воронин рассказал о современном состоянии предпроектных работ и финансово-технического аудита проектов.

Тему эксплуатационной надежности портовых ГТС, их слабых местах, причинах отказов и механизмах их предотвращения поднял генеральный директор НПИ «Гидротехника» Марков Александр.

С докладом об инновациях в защите морских ГТС в условиях Арктики выступил технический директор «Портмарин Инжиниринг» Константин Малеванов.

Как новые требования безопасности влияют на показатели работы терминалов и дальнейшую модернизацию, разъяснил технический директор «МИТ Консалт» Николай Воронин

В рамках третьей сессии спикеры говорили о дноуглублении, а также об интеграции портовой инфраструктуры в транспортные цепочки. Заместитель директора по капитальному строительству и эксплуатации Северо-Западного филиала ФГУП «Росморпорт» Татьяна Михайлова представила доклад о том, на каких объектах предприятия ведутся дноуглубительные работы

Заместитель директора РУТ (МИИТ) Павел Попов поднял острый вопрос по аудиту дноуглубительных работ.

Как объекты портовой инфраструктуры интегрируются в транспортно-технологических схем мультимодальных перевозок по видеосвязи рассказал заместитель председателя ТК, учредитель, ТК 032 «Водный транспорт» и ТК 490 «Логистика и управление цепями поставок» / Транспортные системы Кирилл Тюленев Кирилл.

В завершающей дискуссии участники конференции рассмотрели вопросы цифровой трансформации портовой отрасли. Спонсор сессии – ООО «1с-Рарус-СПб», в частности, генеральный директор Роман Бугаев выступил с докладом «Цифровизация обеспечивающих подразделений: баланс между эффективностью и технологическим совершенствованием».

Нюансы цифровых решений для автоматизации деятельности Владивостокского морского торгового порта разобрал директор по информационным технологиям Антон Попов.

Сессию завершили вступления и дискуссия профессор кафедры портов и грузовых терминалов ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова Александра Кузнецова и генерального директора НИИ имени Ю.И. Платова Александра Лисина. Их доклады «Имитационное моделирование в технологическом проектировании, планировании и управлении работой морского порта» и «Производственная мощность речного порта. Расчеты не по методичкам» соответственно вызвали оживленное обсуждение участников конференции.

В конференции также участвовали компании-экспоненты, которые представляли новейшие отраслевые технологии и различную профильную продукции.

Пленарный день завершился фуршетом, где участники смогли пообщаться друг с другом в непринужденной атмосфере.

Фото: «ВИВА КОНСАЛТ»