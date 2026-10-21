Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Дальрефтранс» возобновил рефсервис
21.10.2026

«Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2026»

    • 20 октября в Санкт-Петербурге завершилась ежегодная конференция «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2025» — деловое мероприятие, которое затрагивает наиболее важные вопросы портовой деятельности от технических до коммерческих составляющих, аспекты инвестиций и строительства, а также межотраслевое взаимодействие.

    Организатором выступила компания «ВИВА КОНСАЛТ». Мероприятие прошло при поддержке Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга и ЮФ «Ремеди». Спонсором одной из сессий выступило ООО «1С-Рарус-СПб».

    Первую сессию деловой программы о портовых мощностях РФ и развития портовой инфраструктуры открыл директор по направлению аналитика и логистика «Морстройтехнологии» Александр Головизнин. Он рассказал о проектах строительства новых и модернизации действующих портовых мощностей и терминалов

    Руководитель проекта Арктической дирекции ГК «Росатом» Сергей Чемко рассказал о том, как совершенствуется портовая инфраструктура Арктики и как ее развитие поможет увеличить грузопотоки по Северному морскому пути.

    Генеральный директор «Новоморснаба» Алексей Гармаш представил доклад о контейнерном рынке Азово-Черноморского бассейна в условиях кризиса.

    Партнер компании CLS Павел Карпунин затронул правовые вопросы и механизмы государственно-частного партнерства при модернизации портовой инфраструктуры.

    Вторая сессия конференции была посвящена вопросам гидротехнического строительства. Технический директор «МИТ Консалт» Николай Воронин рассказал о современном  состоянии предпроектных работ и финансово-технического аудита проектов.

    Тему эксплуатационной надежности портовых ГТС, их слабых местах, причинах отказов и механизмах их предотвращения поднял генеральный директор НПИ «Гидротехника» Марков Александр.

    С докладом об инновациях в защите морских ГТС в условиях Арктики выступил технический директор «Портмарин Инжиниринг» Константин Малеванов.

    Как новые требования безопасности влияют на показатели работы терминалов и дальнейшую модернизацию, разъяснил технический директор «МИТ Консалт» Николай Воронин

    В рамках третьей сессии спикеры говорили о дноуглублении, а также об интеграции портовой инфраструктуры в транспортные цепочки. Заместитель директора по капитальному строительству и эксплуатации Северо-Западного филиала ФГУП «Росморпорт» Татьяна Михайлова представила доклад о том, на каких объектах предприятия ведутся дноуглубительные работы

    Заместитель директора РУТ (МИИТ) Павел Попов поднял острый вопрос по аудиту дноуглубительных работ.

    Как объекты портовой инфраструктуры интегрируются в транспортно-технологических схем мультимодальных перевозок по видеосвязи рассказал заместитель председателя ТК, учредитель, ТК 032 «Водный транспорт» и ТК 490 «Логистика и управление цепями поставок» / Транспортные системы Кирилл Тюленев Кирилл.

    В завершающей дискуссии участники конференции рассмотрели вопросы цифровой трансформации портовой отрасли. Спонсор сессии – ООО «1с-Рарус-СПб», в частности, генеральный директор Роман Бугаев выступил с докладом «Цифровизация обеспечивающих подразделений: баланс между эффективностью и технологическим совершенствованием».

    Нюансы цифровых решений для автоматизации деятельности Владивостокского морского торгового порта разобрал директор по информационным технологиям Антон Попов.

    Сессию завершили вступления и дискуссия профессор кафедры портов и грузовых терминалов ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова Александра Кузнецова и генерального директора НИИ имени Ю.И. Платова Александра Лисина. Их доклады «Имитационное моделирование в технологическом проектировании, планировании и управлении работой морского порта» и «Производственная мощность речного порта. Расчеты не по методичкам» соответственно вызвали оживленное обсуждение участников конференции.

    В конференции также участвовали компании-экспоненты, которые представляли новейшие отраслевые технологии и различную профильную продукции.

    Пленарный день завершился фуршетом, где участники смогли пообщаться друг с другом в непринужденной атмосфере.

    Фото: «ВИВА КОНСАЛТ»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.04.2026
    Итоги международной конференции «Азот. Минеральные удобрения-2026»
    Стратегии отрасли минеральных удобрений, строительство и модернизацию производств, технологические решения и лучшие практики развития отрасли обсудили на международной конференции «Азот. Минеральные удобрения-2026».
    Конференцияминеральные удобренияНИИК
    0
    18.05.2026
    Конференция “Международный контракт 2026: право, санкции, cargo‑риски и платёжный контур сделки”
    Приглашаем на конференцию ICC Russia “Международный контракт 2026: право, санкции, cargo‑риски и платёжный контур сделки” 26 мая 2026 года
    ICC RussiaКонференция
    0
    01.04.2026
    VI Международная конференция «Риски в морском страховании: лучшие практики, российский и международный опыт»
    17 апреля 2026 года, г. Москва, отель «Арарат Парк Хаятт»
    ЕПАМКонференцияморское страхование
    0
    01.04.2026
    В Петербурге прошла вторая межотраслевая конференция по подводно-техническим работам
    Следующая, третья конференция запланирована на весну 2027 года.
    Extra ConferenceКонференцияПодводно-технические работы
    0
    19.05.2026
    IX Конференция «Речные перевозки России 2026»
    23-24 сентября, Саратов, технопарк «Saratov digital»
    Вива КонсалтКонференцияРечные перевозки
    0
    10.04.2026
    Конференция-выставка «Водные ресурсы»: новая площадка для решений в сфере комплексного водопользования
    С 22 по 24 апреля 2026 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» (Санкт-Петербург)
    Водные ресурсыКонференцияЭФ-Интернэшнл
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.10.2026 «Дальрефтранс» возобновил рефсервис
    21.10.2026 Все порты Финляндии, 8 месяцев 2026
    21.10.2026 APM Terminals попросили из порта Салала
    20.10.2026 «Дело» увеличило отгрузки зерновых и каучука из Красноярска
    20.10.2026 Зачем везти грузы через Калининград
    20.10.2026 Новый маршрут для экспортного овса
    Госрегулирование Показать всё
    20.10.2026 Приостанавливается движение через пункты пропуска на границе с Монголией
    20.10.2026 Перевести в электронный вид более 20 ключевых судовых документов
    20.10.2026 В России впервые оцифровали речные грузопотоки – Минтранс
    19.10.2026 Назначения в ФТС
    19.10.2026 Министр транспорта идет на должность вице-премьера
    19.10.2026 Более 1,7 млрд рублей на поддержку развития экспорта
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •