MISC закажет пять СПГ-газовозов

Малайская MISC подписала с Petronas LNG договор фрахтования сроком на 20 лет на пять СПГ-газовозов. По информации Splash24/7, суда будут строиться к Китае.

Контракты на строительство предполагается заключить с Hudong-Zhonghua Shipbuilding, входящей состав Китайской государственной судостроительной корпорации China State Shipbuilding Corporation.

Ранее MISC уже заказа на Hudong-Zhonghua три СПГ-танкера вместимостью 174 тыс. куб. м, в феврале компания добавила к ним еще два. Работать они должны начать в 2029-2030 годах, также по тайм-чартеру с Petronas.

Теперь объем заказов удвоился до 10 судов.

MISC последовательно наращивает свой флот газовозов. В августе компания заказала на Hudong-Zhonghua танкер малой вместимости (18,7 тыс. куб. м) для перевозок из Бинтулу (Малайзия, о. Калимантан) в Сендай (Япония).

Фото: MISC