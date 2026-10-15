Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
MISC закажет пять СПГ-газовозов
15.10.2026

MISC закажет пять СПГ-газовозов

    • Малайская MISC подписала с Petronas LNG договор фрахтования сроком на 20 лет на пять СПГ-газовозов. По информации Splash24/7, суда будут строиться к Китае.

    Контракты на строительство предполагается заключить с Hudong-Zhonghua Shipbuilding, входящей состав Китайской государственной судостроительной корпорации China State Shipbuilding Corporation.

    Ранее MISC уже заказа на Hudong-Zhonghua три СПГ-танкера вместимостью 174 тыс. куб. м, в феврале компания добавила к ним еще два. Работать они должны начать в 2029-2030 годах, также по тайм-чартеру с Petronas.

    Теперь объем заказов удвоился до 10 судов.

    MISC последовательно наращивает свой флот газовозов. В августе компания заказала на Hudong-Zhonghua танкер малой вместимости (18,7 тыс. куб. м) для перевозок из Бинтулу (Малайзия, о. Калимантан) в Сендай (Япония).

    Фото: MISC


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.10.2026
    Geodis заказал 110 электрических грузовиков
    Для европейского рынка
    Geodis АвтоперевозкиЗаказЭлектрические грузовики
    0
    03.07.2026
    Две «принцессы» для “K” Line
    Суда будут возить СПГ для Petronas LNG.
    K LineНовостройСПГ-газовоз
    0
    02.10.2026
    Сколько может стоить атомный СПГ-танкер
    И будет ли он конкурентоспособен по сравнению с конвенциональными газовозами
    атомные судаСПГ-газовозТехнологии
    0
    02.10.2026
    30 контейнеровозов в одном портфеле
    Греческий оператор Contships заказывает фидерные суда в Китае.
    ContshipsЗаказКонтейнеровозыОбновление флота
    0
    07.04.2026
    COSCO размещает крупный заказ
    На серию контейнеровозов предположительно для OOCL
    COSCOOOCLЗаказКонтейнеровозы
    0
    19.02.2026
    CMA CGM заказывает суда в Индии
    И развивает сотрудничество в морской сфере
    CMA CGMЗаказИндияСотрудничество
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.10.2026 Запущен жд сервис Новороссийск – Петербург
    14.10.2026 Структура MSC претендует на новый терминал в Гдыне
    13.10.2026 Расширена география FESCO Caravan Shuttle
    13.10.2026 «Дело» возобновило перевозки руды в Китай
    12.10.2026 Корейский контейнеровоз завершил кругорейс по Севморпути в Европу
    09.10.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 8 месяцев 2026
    Госрегулирование Показать всё
    14.10.2026 Про маркетплейс для речного транспорта
    12.10.2026 Частично снят запрет на экспорт дизельного топлива
    12.10.2026 Более 250 миллиардов на развитие Севморпути
    09.10.2026 В ЮТУ пресекли коррупционную схему
    09.10.2026 Время работы ЦЭД Северо-Западной электронной таможни увеличено
    06.10.2026 Открыт обновленный пункт пропуска Краскино
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •