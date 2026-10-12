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12.10.2026

Первый блок транспортного дока «Амур» вывели из цеха

    • Амурский судостроительный завод вывел из цеха первый из девяти блоков строящего плавучего транспортного дока проекта 17574 «Амур», сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной корпорации. Проект, разработанный конструкторским бюро ОСК «Алмаз», реализуется в рамках Доковой программы ОСК по модернизации транспортно-спускового комплекса.

    Первый блок транспортного дока «Амур» вывели из цехаБлок был выведен на эстакаду и перемещен с помощью трансбордерных тележек в док-понтон «Амурец». В дальнейшем он будет переведен к достроечному пирсу, спущен на воду с его дальнейшим раскреплением.

    Перед тем, как покинуть цех, первый блок будущего транспортного дока прошел полный цикл подготовки: завершены работы по его формированию, выполнена конвертация, произведена окраска монтажных стыков и проведены необходимые испытания.

    Строители планируют подготовить и провести в ближайшее время вывод еще трех блоков будущего транспортного дока.

    «Амур» станет новейшим в инфраструктуре Дальнего Востока морским транспортом, подчеркнули в ОСК. Док обеспечит транспортировку различных типов плавучих сооружений по Амуру от места их постройки до Владивостока. Благодаря повышенной мореходности и применению передовых судостроительных технологий «Амур» расширит номенклатуру заказов АСЗ и кратно повысит эффективность производственных циклов предприятия.

    Фото: ОСК


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