Первый блок транспортного дока «Амур» вывели из цеха

Амурский судостроительный завод вывел из цеха первый из девяти блоков строящего плавучего транспортного дока проекта 17574 «Амур», сообщили SeaNews в Объединенной судостроительной корпорации. Проект, разработанный конструкторским бюро ОСК «Алмаз», реализуется в рамках Доковой программы ОСК по модернизации транспортно-спускового комплекса.

Блок был выведен на эстакаду и перемещен с помощью трансбордерных тележек в док-понтон «Амурец». В дальнейшем он будет переведен к достроечному пирсу, спущен на воду с его дальнейшим раскреплением.

Перед тем, как покинуть цех, первый блок будущего транспортного дока прошел полный цикл подготовки: завершены работы по его формированию, выполнена конвертация, произведена окраска монтажных стыков и проведены необходимые испытания.

Строители планируют подготовить и провести в ближайшее время вывод еще трех блоков будущего транспортного дока.

«Амур» станет новейшим в инфраструктуре Дальнего Востока морским транспортом, подчеркнули в ОСК. Док обеспечит транспортировку различных типов плавучих сооружений по Амуру от места их постройки до Владивостока. Благодаря повышенной мореходности и применению передовых судостроительных технологий «Амур» расширит номенклатуру заказов АСЗ и кратно повысит эффективность производственных циклов предприятия.

Фото: ОСК