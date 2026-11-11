ОСК спустила на воду очередной сухогруз класса «Волго-Дон макс»

В Нижнем Новгороде на заводе ОСК «Красное Сормово» состоялся спуск на воду очередного многоцелевого сухогрузного судна проекта RSD59 класса «Волго-Дон макс». Судно предназначено для перевозки грузов по внутренним водным путям и морским маршрутам. Об этом SeaNews сообщили в ОСК.

После спуска строительство сухогруза продолжится на достроечной набережной завода. Затем судну предстоят швартовные и ходовые испытания, во время которых специалисты проверят работу пропульсивного комплекса, систем автоматики, навигации, связи и жизнеобеспечения.

Габариты судов проекта RSD59 рассчитаны с учетом ограничений Волго-Донского судоходного канала. Это позволяет использовать их грузоподъемность на маршрутах, проходящих по внутренним водным путям. Две полноповоротные винторулевые колонки обеспечивают маневренность сухогруза.

Суда проекта предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, включая зерно, а также пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, тяжеловесных и опасных грузов. Возможность работать на речных и морских маршрутах позволяет судоходным компаниям использовать их для различных грузоперевозок.

«Завод постепенно завершает серийную программу строительства сухогрузов проекта RSD59 и переходит к строительству судов на базе унифицированного платформенного решения «Платформа № 1». Строительство головного сухогруза проекта KSD1 на базе «Платформы № 1» началось в конце сентября текущего года», — отмечают в ОСК.

«Платформа № 1» – первая в России унифицированная платформа для создания семейства грузовых судов типа «река-море». На ее основе ОСК планирует строить различные коммерческие типы судов, включая сухогрузы, контейнеровозы и наливные суда, используя единую базовую архитектуру и максимально унифицированные технические решения.

Запуск «Платформы № 1» сопровождается модернизацией завода ОСК «Красное Сормово». На предприятии внедряются технологии потокового крупноблочного строительства, роботизированной сварки и автоматизированной обработки металла, модернизируются окрасочные и достроечные мощности, внедряются современные инструменты цифрового управления производством. Результатом модернизации должна стать производственная возможность выпуска до 20 грузовых судов в год.

Фото: пресс-служба ОСК