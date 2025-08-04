РЖД открыли новый транзитный парк на станции Комсомольск-Сортировочный в Хабаровском крае, сообщила компания в своем телеграм-канале.

Он повысит провозную способность станции и ускорит обработку грузовых составов, следующих как на восток, к портам Советская Гавань и Ванино, так и в западном направлении.

Инфраструктуру возводили с нуля на заболоченной местности, по соседству с Амуром и его мелкими притоками. Глубина выемки местами составила 12 м, а объём земляных работ превысил 550 тыс. м³.

По проекту уложили 8 приёмоотправочных путей общей длиной более 15 км и 36 стрелочных переводов, а также 200 км различных сетей и коммуникаций.

Парк расположен в городской черте Комсомольска-на-Амуре. Для комфорта местных жителей построили 830 м шумозащитных экранов, отметили в РЖД.

Фото (скрин видео): РЖД