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Новый транзитный парк на станции Комсомольск-Сортировочный
04.08.2025

Новый транзитный парк на станции Комсомольск-Сортировочный

    • РЖД открыли новый транзитный парк на станции Комсомольск-Сортировочный в Хабаровском крае, сообщила компания в своем телеграм-канале.

    Он повысит провозную способность станции и ускорит обработку грузовых составов, следующих как на восток, к портам Советская Гавань и Ванино, так и в западном направлении.

    Инфраструктуру возводили с нуля на заболоченной местности, по соседству с Амуром и его мелкими притоками. Глубина выемки местами составила 12 м, а объём земляных работ превысил 550 тыс. м³.

    По проекту уложили 8 приёмоотправочных путей общей длиной более 15 км и 36 стрелочных переводов, а также 200 км различных сетей и коммуникаций.

    Парк расположен в городской черте Комсомольска-на-Амуре. Для комфорта местных жителей построили 830 м шумозащитных экранов, отметили в РЖД.

    Фото (скрин видео): РЖД


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