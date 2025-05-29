В России продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Согласно подписанному постановлению правительства, ограничение будет действовать шесть месяцев – с 1 июня по 30 ноября 2025 года.

На время действия ограничений из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны.

Как и прежде, запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 г в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту.

Аналогичные временные ограничения вводились начиная с 2022 года. Последнее из них действовало с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий за счет привлечения значительных объемов вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в переработку и производство драгоценных металлов.

Сам документ будет опубликован позже.