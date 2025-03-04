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CMA CGM заказал полностью электрический контейнеровоз
04.03.2025

CMA CGM заказал полностью электрический контейнеровоз

    • CMA CGM заказал на верфи Shandong Xinneng Shipbuilding, специализирующейся на строительстве речных судов, полностью электрический контейнеровоз, сообщает Splash24/7.

    Это будет первое подобное судно в составе флота линии. Вместимость контейнеровоза составит 182 TEU при длине 80 м. Стоимость контракта не раскрывается.

    Задействовать судно предполагается уже в 2026 году во Вьетнаме, на 180-километровом круговом маршруте между провинцией Биньзыонг и частично принадлежащим CMA CGM глубоководным терминалом Gemalink в порту Цай-Меп. В эти же сроки предполагается ввести на терминале Gemalink солнечную электростанцию.

    Ожидается, что годовой объем перевозок электроконтейнеровозом составит свыше 50 тыс. TEU. По информации Splash24/7, проект поддерживает Nike, которая планирует отправлять на судне свои грузы.

    Фото: Splash24/7


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