CMA CGM заказал полностью электрический контейнеровоз

CMA CGM заказал на верфи Shandong Xinneng Shipbuilding, специализирующейся на строительстве речных судов, полностью электрический контейнеровоз, сообщает Splash24/7.

Это будет первое подобное судно в составе флота линии. Вместимость контейнеровоза составит 182 TEU при длине 80 м. Стоимость контракта не раскрывается.

Задействовать судно предполагается уже в 2026 году во Вьетнаме, на 180-километровом круговом маршруте между провинцией Биньзыонг и частично принадлежащим CMA CGM глубоководным терминалом Gemalink в порту Цай-Меп. В эти же сроки предполагается ввести на терминале Gemalink солнечную электростанцию.

Ожидается, что годовой объем перевозок электроконтейнеровозом составит свыше 50 тыс. TEU. По информации Splash24/7, проект поддерживает Nike, которая планирует отправлять на судне свои грузы.

Фото: Splash24/7