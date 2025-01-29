На верфях ОСК строится порядка гражданских 120 судов

На верфях ОСК в рамках гражданского заказа строится порядка 120 судов. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, на которой обсуждались результаты работы АО «ОСК» и планы на перспективу, в том числе вопросы подготовки кадров.

«При поддержке Правительства Российской Федерации мы перезапустили выполнение ряда заказов, по которым на предыдущих этапах были непростые нюансы и некоторые отставания. Сейчас, считаю, мы вошли в серьезный ритм», — цитирует пресс-служба правительства главу ОСК.

А. Пучком напомнил, что ОСК на Балтийском заводе по заказу корпорации «Росатом» строит ледокольный флот. Планируется семь атомных ледоколов. Три из них уже работают в Арктике. При поддержке Минсельхоза, Министерства промышленности и торговли удалось нарастить темп строительства рыболовных судов.

«Не могу не обратить внимания и на научно-экспедиционное судно «Иван Фролов». Это новейшее экспедиционное судно, предназначенное для работы в сложных погодных условиях, среди сплошных льдов, оно может преодолевать торосы. Это даст нашей науке возможность работать в сложных погодных условиях, в первую очередь в Арктике», — сказал А. Пучков.

Также он отметил, что в рамках работы по насыщению России морским торговым флотом ОСК сфокусировалась на развитии судостроительных мощностей, в первую очередь в двух регионах – в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке.

А. Пучков также рассказал о подготовке кадров. «Сейчас делаем акцент на системную увязку тех государственных инструментов, которые существуют в этой области, с нашими корпоративными инициативами. В структуре ОСК сейчас трудится порядка 100 тысяч работников. И наша потребность составляет порядка 2 тысяч новых работников ежегодно. При этом порядка 500 – это выпускники высших учебных заведений, 1,5 тысячи – ребята со средним профессиональным образованием», — сказал он.

Фото: пресс-служба ОСК