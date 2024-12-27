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Подписано соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьих стран
27.12.2024

Подписано соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьих стран

    • Подписано соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьих стран26 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ленинградской области подписано Соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны (третьих сторон), сообщила ФТС в своем телеграм-канале.

    Документ закладывает правовую основу для заключения отдельных международных договоров ЕАЭС с третьими странами о создании единой транзитной системы.

    Его основная задача — обеспечить максимально удобную для всех участников рынка логистику перевозок за счет повышения связанности территорий и снижения затрат бизнеса на доставку грузов. В результате таких мер планируется ускорить и удешевить транспортировку грузов, минимизировать риски ошибок при доставке, что особенно важно для конечных потребителей. 

    Это будет достигнуто за счет использования единой транзитной декларации, обеспечения обязательств по уплате таможенных пошлин и налогов, а также применения отдельных специальных упрощений для УЭО стран ЕАЭС и третьей стороны. Соглашением предусмотрено применение навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров на всем пути их следования по таможенным территориям ЕАЭС и третьей стороны, а также взаимное признание результатов таможенного контроля.

    Принятие данного соглашения станет стимулом для развития транзитного потенциала ЕАЭС, повышения безопасности трансграничных перевозок и увеличения объема взаимной торговли между странами евразийской «пятерки», подчеркнули в ФТС.

    Фото: ФТС


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