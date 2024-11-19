ПЛП обработал самый большой в своей истории балкер

Петербургский терминал Глобал Портс «Петролеспорт» принял балкер «Hongsheng» длиной 225 м и валовой вместимостью свыше 38 тыс. тонн. Это первый судозаход балкера подобного размера с импортным грузом в истории «Петролеспорта», сообщили SeaNews в Глобал Портс.

Судно доставило в Россию из Китая различные генеральные грузы, в том числе промышленное оборудование, рулонную сталь, металлоконструкции. Из-за разницы в форме и габаритах грузов для перевалки потребовалась специальная технология строповки.

«Вслед за укрупнением контейнерного флота мы видим спрос на обработку в Большом порту Санкт-Петербург более крупных универсальных и балкерных судов. Их использование сокращает транспортные издержи наших клиентов», – отметил управляющий директор «Петролеспорта» Николай Пинчук.

В ноябре 2023 года, напомнили в Глобал Портс, «Петролеспорт» принял крупнейший в своей истории контейнеровоз «Oakland» вместимостью 4843 TEU при среднем размере контейнерных судов в порту Санкт-Петербург около 2000 TEU.

Фото: Глобал Портс