ОСК начала строительство судна атомно-технологического обслуживания

Специалисты Балтийского завода начали резку металла многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) проекта 22770. Оно предназначено для технологического и технического обслуживания атомных энергетических установок морских судов, сообщает пресс-служба ОСК.

Планируется, что судно проекта 22770 будет введено в эксплуатацию в 2029 году и заменит судно атомно-технологического обслуживания «Имандра» проекта 1948, которое находится в эксплуатации сейчас.

Многофункциональное судно оснащено дизельной энергетической установкой, имеет неограниченный район плавания и будет выполнять следующие задачи:

обеспечение приема, подготовки и загрузки в реакторы свежего ядерного топлива;

выгрузка и последующее обращение до отправки на переработку отработавшего топлива и радиоактивных отходов;

хранение перегрузочного оборудования;

ревизия оборудования реакторной установки при перегрузке;

прием и транспортировка к месту переработки жидких радиоактивных отходов и твердых радиоактивных отходов с целью обеспечения эффективной эксплуатации действующих, строящихся и перспективных ледоколов и других объектов с реакторными установками.

Район эксплуатации: западный и восточный район Арктики в том числе Баренцево, Белое, Печорское, Карское моря, море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское море, северная часть Японского моря.

Основные характеристики судна:

длина наибольшая – 158,8 м;

ширина наибольшая – 26,0 м;

полное водоизмещение – 22,7 тыс. тонн;

осадка – 7,5 м;

мощность ГЭУ – 9,28 мВт (на валах);

экипаж – 15 человек;

класс ледовых усилений корпуса — Arc5.

Фото: ОСК