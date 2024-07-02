Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ОСК начала строительство судна атомно-технологического обслуживания
02.07.2024

ОСК начала строительство судна атомно-технологического обслуживания

    • Специалисты Балтийского завода начали резку металла многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) проекта 22770. Оно предназначено для технологического и технического обслуживания атомных энергетических установок морских судов, сообщает пресс-служба ОСК.

    Планируется, что судно проекта 22770 будет введено в эксплуатацию в 2029 году и заменит судно атомно-технологического обслуживания «Имандра» проекта 1948, которое находится в эксплуатации сейчас.

    Многофункциональное судно оснащено дизельной энергетической установкой, имеет неограниченный район плавания и будет выполнять следующие задачи:

    • обеспечение приема, подготовки и загрузки в реакторы свежего ядерного топлива;
    • выгрузка и последующее обращение до отправки на переработку отработавшего топлива и радиоактивных отходов;
    • хранение перегрузочного оборудования;
    • ревизия оборудования реакторной установки при перегрузке;
    • прием и транспортировка к месту переработки жидких радиоактивных отходов и твердых радиоактивных отходов с целью обеспечения эффективной эксплуатации действующих, строящихся и перспективных ледоколов и других объектов с реакторными установками.

    Район эксплуатации: западный и восточный район Арктики в том числе Баренцево, Белое, Печорское, Карское моря, море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское море, северная часть Японского моря.

    Основные характеристики судна:

    • длина наибольшая – 158,8 м;
    • ширина наибольшая – 26,0 м;
    • полное водоизмещение – 22,7 тыс. тонн;
    • осадка – 7,5 м;
    • мощность ГЭУ – 9,28 мВт (на валах);
    • экипаж – 15 человек;
    • класс ледовых усилений корпуса — Arc5.

    Фото: ОСК

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    01.07.2024
    С 1 июля вступает в силу запрет на использование и транспортировку мазута в Арктике
    С 1 июля 2024 года вступает в силу запрет на использование и транспортировку мазута […]
    IMOАрктикаЗапретМазут
    0
    23.05.2024
    Евросоюз и США ищут способы уйти от зависимости от Китая в судостроении
    Евросоюз и США ищут способы, как возродить свою судостроительную отрасль из-за опасений доминирования Китая […]
    ЕвросоюзКитайКонкуренцияСудостроение
    0
    29.01.2024
    На «Балтийском заводе» заложили атомный ледокол «Ленинград»
    С участием президента РФ Владимира Путина
    Балтийский заводзакладка суднаЛедоколОСК
    0
    18.04.2024
    США начинают расследование относительно доминирования Китая в мировом судостроения
    Президент США Джо Байден и торговый представитель США заявили о том, что начинают расследование […]
    КитайКонкуренцияобвинениеРасследование
    0
    27.03.2024
    Экспорт судов из Китая январе-феврале 2024
    По итогам первых двух месяцев этого года экспорт судов из Китая резко вырос, как […]
    2024КитайСудостроениеЭкспорт
    0
    11.06.2024
    Где и как строить отечественные газовозы
    И другие суда для Севморпути
    газовозыКадрыЛедоколыСКК "Звезда"
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.07.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае увеличился на 2,8%
    01.07.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2024 в деталях
    01.07.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2024
    28.06.2024 Еще один контейнерный терминал появится в Забайкальске на границе с Китаем
    28.06.2024 Первый судозаход Newnew Shipping на УЛКТ
    28.06.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2024 вырос на 36,7%
    Госрегулирование Показать всё
    01.07.2024 Продлена квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    21.06.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    21.06.2024 Продлены сроки эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга
    07.06.2024 Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •