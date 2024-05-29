ОСК представила перспективные модификации сухогрузов-контейнеровозов

Конструкторское бюро ОСК «Вымпел» выполнило анализ и проработку перспективных модификаций семейства сухогрузных судов на базе сухогруза-контейнеровоза проекта 00108. Об этом сообщает пресс-служба ОСК.

Платформа проекта с носовым расположением рубки позволяет создавать на ее базе суда, адаптированные под различные требования заказчиков с различными конфигурациями грузовой зоны и минимальными изменениями насыщенных оборудованием оконечностей.

«По сравнению с существующими контейнеровозами, суда проекта 00108 являются отличным решением для перевозки крупногабаритных грузов, поскольку такие грузы могут размещаться на крышках грузовых трюмов. При классическом (кормовом) расположении рубки, размещение грузов на крышках сильно ухудшает видимость», – поясняют в ОСК.

Конструкторское бюро ОСК «Вымпел» подготовило предложения по дальнейшему развитию проекта сухогруза-контейнеровоза проекта 00108:

оснащение грузового трюма съемными твиндеками, улучшающими условия перевозки генеральных грузов;

дополнительный символ класса РС Open Hatch, позволяющий эксплуатацию судна с открытым трюмом №2, что может быть востребовано для перевозки крупногабаритных грузов;

увеличение или уменьшение количества рефконтейнеров, относительно базовой величины (72 TEU для проекта 00108);

изменение длины трюмов. Может быть предложено удлинение 2-го трюма до 77,9 м за счет уменьшения длины трюма №1;

проект 00108L – вариант судна с сверхдлинным трюмом длиной 99м и шириной 10,9 м. Может быть востребован для перевозки лопастей ветрогенераторов. Вследствие увеличения ширины двойных бортов возможна установка собственного кранового оборудования побортно.

проект 00108R – усиление «речной» функции судна. Контейнеровоз для перевозки контейнеров из крупных морских портов вглубь страны по внутренним водным путям. Лишен люковых крышек и крана, имеет сниженный до R3-RSN район плавания и увеличенный на 550 тонн дедвейт по сравнению с проектом 00108 до величины 5250 тонн.

проект 00108LNG – версия судна с использованием СПГ для обеспечения работы энергетической установки судна. В проекте 00108 изначально заложены решения, позволяющие реализовать СПГ-версию судна с минимизацией изменений в конструкции, в частности носовое расположение шлюпок, а также резерв объемов в юте.

В настоящий момент на предприятии ОСК ССЗ «Лотос» в Астраханской области ведется строительство первых четырех сухогрузов-контейнеровозов нового проекта 00108, спроектированных КБ «Вымпел».

«Эти суда вобрали в себя лучшие качества эксплуатирующихся в настоящее время сверхполных сухогрузных судов размерности «Волго-Дон Макс». При этом размещение рулевой рубки в носу позволило увеличить почти в 2 раза их контейнеровместимость», – говорится в пресс-релизе.

В дальнейшем в рамках концепции могут быть реализованы и другие варианты грузовой зоны.

Фото: ОСК