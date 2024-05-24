Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый земснаряд «Лотос-3» отправился в Двинско-Печерский бассейн
24.05.2024

Новый земснаряд «Лотос-3» отправился в Двинско-Печерский бассейн

    • Из акватории производственной площадки «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта ОСК отшвартовали земснаряд с фрезерным рыхлителем проекта 93.159.1 «Лотос-3». Судно отправилось для передачи заказчику – ФБУ «Администрация Двинско-Печерского бассейна», сообщает пресс-служба ОСК.

    Земснаряд прошел швартовные и ходовые испытания. Это второе судно из четырех, строительство которых ведется по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для администраций бассейнов внутренних водных путей Российской Федерации. Головной земснаряд с роторным рыхлителем «Лотос-1» передан в эксплуатацию в 2023 году в Волжский бассейн.

    Земснаряд и его оборудование предназначено для производства дноуглубительных работ. Техническое судно приводится в движение посредством двух независимых азимутальных пропульсивных агрегатов, устанавливаемых на кормовой части палубы с приводным двигателем в контейнерном исполнении по обоим бортам. При свободном плавании может быть достигнута скорость 12 км/час.

    Эти земснаряды удобны для работы с илом, топким грунтом, песком различной зернистости и взвешенности, глиной и гравием.

    Основные характеристики проекта:

    • длина корпуса – 50,00 м;
    • ширина корпуса – 11,88 м;
    • высота борта – 2,97 м;
    • осадка средняя с полным запасом топлива – 1,30 м;
    • глубина выработки грунта максимальная – 10 м;
    • глубина выработки грунта минимальная – 2,0 м;
    • производительность земснаряда – 900 куб. м/час.

    Фото: ОСК


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.05.2024
    Начались швартовные испытания атомного ледокола «Якутия»
    На Балтийском заводе начался один из ключевых этапов строительства третьего серийного универсального атомного ледокола […]
    Балтийский заводледокол "Якутия"ОСКпроект 22220
    0
    22.05.2024
    КБ «Вымпел» представило концепт-проект универсального сухогруза-контейнеровоза
    КБ «Вымпел» представило концепт-проект универсального сухогруза-контейнеровоза Конструкторское бюро ОСК «Вымпел» разработало концепт-проект универсального сухогруза-контейнеровоза […]
    КБ "Вымпел"контейнеровозОСКПроект
    0
    19.04.2024
    Минпромторг и ВТБ разработают инвестпрограмму ОСК
    В России будет разработан долгосрочный комплекс мер, направленных на развитие компетенций отечественных производителей в […]
    ВТБинвестпрограммаМинпромторгМинфин
    0
    29.01.2024
    На «Балтийском заводе» заложили атомный ледокол «Ленинград»
    С участием президента РФ Владимира Путина
    Балтийский заводзакладка суднаЛедоколОСК
    0
    02.05.2024
    На «Севмаше» заложили плавучий док
    На предприятии ОСК «Севмаш» состоялась церемония закладки нового плавучего дока «Сухона» проекта 02122. Он […]
    ОСКплавучий докСевмашСудостроение
    0
    14.03.2024
    Спущен на воду сухогруз для Каспия
    На астраханском судостроительном заводе «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС) построили сухогруз проекта […]
    АстраханьЛотосМТК "Север-Юг"ОСК
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    24.05.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 21 неделя 2024
    24.05.2024 “Идет война за контейнеры”
    23.05.2024 О задержках на жд погранпереходах с Китаем
    23.05.2024 Лидеры Финляндии, 4 месяца 2024
    23.05.2024 Самый большой на Дальнем Востоке «сухой» порт построят к концу 2027 года
    22.05.2024 Первый в мире контейнеровоз на метаноле пришел в Гетеборг
    Госрегулирование Показать всё
    24.05.2024 Россия и Бахрейн договорились о сотрудничестве в области транспорта и транзита
    23.05.2024 М.Мишустин дал поручение в сфере морского пространственного планирования России
    21.05.2024 Приостановлено действие временного запрета на экспорт бензина
    20.05.2024 В РФ вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    20.05.2024 «Основная производственная инфраструктура в интересах освоения Севморпути сформирована» – Д.Мантуров
    20.05.2024 2 млрд рублей из госбюджета на реконструкцию Онежского судостроительного завода
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •