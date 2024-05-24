Новый земснаряд «Лотос-3» отправился в Двинско-Печерский бассейн

Из акватории производственной площадки «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта ОСК отшвартовали земснаряд с фрезерным рыхлителем проекта 93.159.1 «Лотос-3». Судно отправилось для передачи заказчику – ФБУ «Администрация Двинско-Печерского бассейна», сообщает пресс-служба ОСК.

Земснаряд прошел швартовные и ходовые испытания. Это второе судно из четырех, строительство которых ведется по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для администраций бассейнов внутренних водных путей Российской Федерации. Головной земснаряд с роторным рыхлителем «Лотос-1» передан в эксплуатацию в 2023 году в Волжский бассейн.

Земснаряд и его оборудование предназначено для производства дноуглубительных работ. Техническое судно приводится в движение посредством двух независимых азимутальных пропульсивных агрегатов, устанавливаемых на кормовой части палубы с приводным двигателем в контейнерном исполнении по обоим бортам. При свободном плавании может быть достигнута скорость 12 км/час.

Эти земснаряды удобны для работы с илом, топким грунтом, песком различной зернистости и взвешенности, глиной и гравием.

Основные характеристики проекта:

длина корпуса – 50,00 м;

ширина корпуса – 11,88 м;

высота борта – 2,97 м;

осадка средняя с полным запасом топлива – 1,30 м;

глубина выработки грунта максимальная – 10 м;

глубина выработки грунта минимальная – 2,0 м;

производительность земснаряда – 900 куб. м/час.

Фото: ОСК