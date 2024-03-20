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В.Путин подписал указ, расширяющий исключения из запрета на сделки с активами в сфере финансов и ТЭК
20.03.2024

В.Путин подписал указ, расширяющий исключения из запрета на сделки с активами в сфере финансов и ТЭК

    • Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 5 августа 2022г. № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

    Документ от 19 марта 2024 года за №199 опубликован на сайте Кремля.

    Указ разрешает сделки управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФов) с инвестиционными паями этих фондов или их активами, если в состав активов входят акции, составляющие менее одного процента уставного капитала юрлица, на совершение сделок с которыми требуется отдельное разрешение главы государства.

    Указ

    Фото: пресс-служба Кремля


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