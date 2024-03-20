Об учреждении акционерного общества «Север-Юг»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об акционерном обществе «Север-Юг». Документ от 19 марта 2024 года за №197 опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, в уставной капитал создаваемого акционерного общества «Север-Юг» Российская Федерация вносит находящиеся в федеральной собственности 100 процентов обыкновенных акций акционерного общества «Махачкалинский морской торговый порт» по определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности рыночной стоимости этих акций в размере 1,25 млрд рублей.

Стратегический инвестор акционерного общества «Север-Юг», определяемый правительством Российской Федерации», получает 51% акций нового общества. У государства останутся 49%.

Указ от 19 марта 2024 года №197

Фото: Махачкалинский морской торговый порт