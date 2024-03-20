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Об учреждении акционерного общества «Север-Юг»
20.03.2024

Об учреждении акционерного общества «Север-Юг»

    • Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об акционерном обществе «Север-Юг». Документ от 19 марта 2024 года за №197 опубликован на сайте Кремля.

    Согласно указу, в уставной капитал создаваемого акционерного общества «Север-Юг» Российская Федерация вносит находящиеся в федеральной собственности 100 процентов обыкновенных акций акционерного общества «Махачкалинский морской торговый порт» по определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности рыночной стоимости этих акций в размере 1,25 млрд рублей.

    Стратегический инвестор акционерного общества «Север-Юг», определяемый правительством Российской Федерации», получает 51% акций нового общества. У государства останутся 49%.

    Указ от 19 марта 2024 года №197

    Фото: Махачкалинский морской торговый порт


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