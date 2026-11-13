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Прирост грузопотока по Каме может увеличиться на 4 млн тонн в год
13.11.2026

Прирост грузопотока по Каме может увеличиться на 4 млн тонн в год

    • В ходе рабочей поездки в Пермский край руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко встретился с губернатором края Дмитрием Махониным. На встрече рассмотрели текущее состояние и перспективы развития грузоперевозок по рекам Камского бассейна. Об этом сообщается на сайте Росморречфлота.

    Ключевым фактором, влияющим на объемы и эффективность транзитных перевозок по Каме, остается проблемный участок между Чайковским шлюзом и Сарапулом. Устранение лимитирующих судоходных условий требует комплексного подхода, включающего научные и экономические обоснования, мероприятия по расширению грузопотока и развитию гидротехнической инфраструктуры.

    В числе эффективных мер участники встречи выделили переориентацию части грузопотоков с железнодорожного на речной транспорт.

    Перспективным направлением считается расширение номенклатуры грузов, перевозимых водным транспортом. Речь идет о поставках минеральных удобрений из Соликамско-Березниковского узла, а также о транспортировке нефтепродуктов и каменного угля. Реализация этих мер способна обеспечить прирост грузопотока не менее чем на 4 млн тонн ежегодно.

    По поручению президента РФ Минтранс России и Росморречфлот совместно с регионами прорабатывают предложения по обеспечению необходимого уровня воды в Нижнекамском водохранилище для прохода судов с осадкой не менее 3,6 метра.

    Фото: пресс-служба Росморречфлот


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