В ЕАЭС расширяют перевозку лесоматериалов под навигационными пломбами

В рамках развития цифровой транспортной инфраструктуры и укрепления кооперации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) планируется запуск пилотного проекта по применению навигационных пломб при автомобильных перевозках отдельных видов лесоматериалов с территории Российской Федерации в Республику Казахстан и Кыргызскую Республику. Эксперимент пройдет в период с 15 февраля 2027 года по 1 марта 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Проект призван отработать на практике механизмы дистанционного цифрового контроля и отслеживания перевозок. Навигационные пломбы позволят контролирующим органам государств – членов ЕАЭС возможность в режиме реального времени следить за перемещением лесоматериалов. При этом физическое вскрытие грузовых отсеков на внутренних границах союза не потребуется – это повысит скорость транзита и снизит административную нагрузку на участников перевозок.

Применение навигационных пломб – часть направления «Бесшовная грузовая логистика» Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли Российской Федерации. В России электронные навигационные пломбы и система отслеживания перевозок товаров ЦРЦП используются с 2020 года для контроля транзитных перевозок санкционных групп товаров. С российской стороны в эксперименте примут участие Минтранс России, Минэкономразвития России, Минприроды России, Ространснадзор и Рослесхоз.

«На сегодняшний день с применением навигационных пломб выполнено свыше 500 тыс. перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом», — говорится в пресс-релизе.

Реализация пилотного проекта позволит накопить практический опыт и в дальнейшем расширить применение навигационных пломб для дистанционного цифрового контроля при перевозках товаров в ЕАЭС.

Фото: пресс-служба Минтранса