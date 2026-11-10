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Совет IMO поддержал переизбрание Арсенио Домингеса на второй срок
10.11.2026

Совет IMO поддержал переизбрание Арсенио Домингеса на второй срок

    • Совет Международной морской организации (IMO) в ходе 138-й сессии поддержал продление полномочий генерального секретаря Арсенио Домингеса еще на четыре года. В случае одобрения второй срок Домингеса продлится еще на 4 года — с 1 января 2028 года по 31 декабря 2031 года. Об этом сообщается на сайте IMO.

    Решение о продлении мандата подлежит утверждению Ассамблеей IMO в 2027 году.

    А. Домингес — десятый Генеральный секретарь IMO. Он был впервые избран Советом организации, в состав которого входят 40 государств-членов IMO, на 129-й сессии, в июле 2023 года на четырехлетний срок, начинающийся 1 января 2024 года. Его избрание было одобрено Ассамблеей IMO на ее 33-й сессии в декабре 2023 года.

    Фото: IMO


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