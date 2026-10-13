Последние рейсы на Север

Енисейское речное пароходство поделилось фото погрузки техники, оборудования и контейнеров для отправки из Красноярского речного порта в Светлогорск, Игарку, Дудинку, Караул, Таналау и другие пункты назначения.

Навигация близится к завершению, и поставщики активизировались, чтобы успеть отправить груз, отметили в пароходстве.

«По итогам работы всего коллектива весь поступивший объем груза разместили на баржи, и теплоходы ушли с ними в свои последние в этом году рейсы на Север. Теперь Красноярскому речному порту предстоит очередной этап работы — принять обратный груз, произвести зачистку флота. После чего начнется подготовка инфраструктуры к следующей навигации», — говорится в сообщении компании в макс-канале.

Фото: Енисейское речное пароходство