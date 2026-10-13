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ЕРП последние рейсы на Север
13.10.2026

Последние рейсы на Север

    • Енисейское речное пароходство поделилось фото погрузки техники, оборудования и контейнеров для отправки из Красноярского речного порта в Светлогорск, Игарку, Дудинку, Караул, Таналау и другие пункты назначения.

    Навигация близится к завершению, и поставщики активизировались, чтобы успеть отправить груз, отметили в пароходстве.

    «По итогам работы всего коллектива весь поступивший объем груза разместили на баржи, и теплоходы ушли с ними в свои последние в этом году рейсы на Север. Теперь Красноярскому речному порту предстоит очередной этап работы — принять обратный груз, произвести зачистку флота. После чего начнется подготовка инфраструктуры к следующей навигации», — говорится в сообщении компании в макс-канале.

    Фото: Енисейское речное пароходство


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