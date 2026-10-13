КБ «Алмаз» представило перспективное судно обеспечения подводно-технических работ

Конструкторское бюро ОСК «Алмаз» представило проект уникального перспективного судна обеспечения подводно-технических работ (ПТР) на глубинах более 1 000 метров и технологию локализации воздействия потенциально-опасных объектов на окружающую среду в Арктическом регионе.

О проекте на VII Международной конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа «OMR-2026» рассказал эксперт конструкторского бюро Максуд Хусяинов.

В зависимости от состояния потенциально опасных донных объектов на дне для минимизации их негативного воздействия на окружающую среду либо выполняется подъем этих объектов, либо над объектом устанавливаются инженерные защитные барьеры.

Разработанное в ОСК судно ПТР способно выполнить полный цикл операций по различным подходам к локализации воздействий потенциально-опасных подводных объектов, будь то подъем со дна или установка защитных барьеров, и служит для транспортировки и спуска грузов, выполнения судоподъемных работ в широком диапазоне глубин, а также установки инженерных защитных барьеров массой до 100 тонн над локализуемыми объектами.

Специальная технология позиционирования инженерных защитных барьеров, разработанная ОСК для судна ПТР, многократно повышает точность их установки над донными объектами. Повышение точности позволяет значительно уменьшить габариты защитных барьеров и, как следствие, снизить их стоимость.

Фото: КБ «Алмаз»