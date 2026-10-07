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Hyundai Glovis планирует атомный автомобилевоз
07.10.2026

Hyundai Glovis планирует атомный автомобилевоз

    • Hyundai Glovis и американская Liberty Global Logistics (LGL) подписали меморандум о взаимопонимании по разработке, строительству и оперированию автомобилевозом, который будет работать на ядерном топливе.

    Предполагается, что судно будет работать между портами Южной Кореи и США.

    В Южной Корее уже есть наработки в этой сфере: в июне этого года Lloyd’s Register выдал одобрение в принципе на проект автомобилевоза, оборудованного малым модульным реактором. Проект разработан Hyundai Heavy Industries, HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, G-Marine Service и Корейским научно-исследовательским институтом атомной энергетики Korea Atomic Energy Research Institute.

    Теперь предстоит решить вопросы с регулирующими органами и портовой инфраструктурой, а также поставить проект на коммерческие рельсы. Hyundai Glovis будет прорабатывать эти моменты в Южной Корее, Liberty Global Logistics – соответственно, в Штатах.

    Фото: Shipspotting / ngataringa


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