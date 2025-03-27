Поезда Китай – Европа через КПП Хоргос и Алашанькоу с начала 2025

По состоянию на 23 марта через железнодорожные КПП Хоргос и Алашанькоу Синьцзян-Уйгурского автономного района с момента открытия прошло более 90 тыс. грузовых поездов Китай – Европа, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Урумчийского отделения корпорации «Китайские железные дороги».

Согласно данным, в среднем более 20 грузовых составов Китай – Европа ежедневно пересекают эти два погранперехода, которые находятся на границе Китая и Казахстана. Перевалочные работы для обратных поездов требуют всего примерно два часа.

По мере развития внешней торговли постоянно расширялись ассортименты импортной и экспортной продукции, перевозимой грузовыми поездами Китай – Европа: от строительных материалов, сельхозтехники и орудий, коммерческих автомобилей до одежды, косметики и электронных компонентов.

По словам менеджера одного из местных экспедиторско-логистических операторов, его компания в этом году уже обработала более 500 грузовых поездов Китай – Европа с более чем 100 наименованиями грузов весом 650 тыс. тонн, стоимость которых достигла 3,6 млрд долларов.

На сегодняшний день через Алашанькоу проходят 123 маршрута поездов Китай – Европа, охватывающих 21 страну, включая Германию и Польшу, а через Хоргос – 87 маршрутов, соединяющих 18 стран.

Фото: Xinhua