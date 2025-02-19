Первая отправка метанола в танк-контейнерах повышенной вместимости

«Спецтрансгарант» выполнил первую железнодорожную отправку метанола в инновационных танк-контейнерах повышенной вместимости, сообщили SeaNews в компеани. Ранее в РФ такие контейнеры не использовались. За счет увеличенного объема нового контейнера в него можно загрузить на 3 тонны больше метанола.

В конце января «Спецтрансгарант» отгрузил первую партию метанола в инновационных танк-контейнерах с площадки завода-производителя в Пермском крае. Тестовый состав проследовал от станции Углеуральская Свердловской железной дороги до станции Косяковка Куйбышевской железной дороги, где груз передали в адрес одного из крупнейших российских химических комплексов на территории Башкортостана.

В перевозке впервые были задействованы новые танк-контейнеры повышенной вместимости, разработанные СТГ совместно с заводом-производителем. В 2024 году было построено и завезено в РФ 200 таких контейнеров. Данная инновационная модель отличается увеличенным объемом 30 куб. м против стандартных 26 куб. м, что позволяет загрузить больше метанола. Таким образом, потребный парк для вывоза необходимого объема продукции сокращается на 15%.

«Использование танк-контейнеров повышенной вместимости – это новая перспективная история для российской логистики. С одной стороны, мы получаем возможность более эффективно использовать пропускные способности и снизить нагрузку на сеть. В то же время идет оптимизация затрат на внутристанционные работы, сокращается число операций по подаче парка под налив, разгружаются пути предприятия», – отметил генеральный директор ООО «Спецтрансгарант» Павел Москаленко.

Аналитики «Спецтрансгаранта» подсчитали, что перевозка метанола на плече от 400 до 3000 км в танк-контейнерах экономически эффективнее в сравнении с цистернами, которые исторически используются для доставки спирта. В 2024 году из 3 млн тонн метилового спирта, отгруженного в цистернах, 1,8 млн тонн или 60% от всего объема пришлось на отправки в пределах указанного диапазона. Переключение даже части грузопотока в танк-контейнеры позволит стабилизировать ситуацию с перевозками метанола в условиях дефицита цистерн, о котором заявляют грузоотправители.

«В 2025 году под списание попадает 398 цистерн для метанола. Потенциально для внутрироссийских отправок их можно заместить танк-контейнерами. Это позволит грузоотправителям перераспределить парк цистерн на длинные экспортные плечи, уступив «короткие дистанции» танк-контейнерам», – уточнили в «Спецтрансгарант».

Фото: «Спецтрансгарант»