К 2030 году планируется завершить модернизацию всех 87 приоритетных пунктов пропуска. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил заместитель председателя правительства Виталий Савельев в ходе доклада президенту России Владимиру Путину о ситуации в пунктах пропуска через государственную границу РФ.

В настоящее время в России функционирует 317 пунктов пропуска. В качестве приоритетных определены 87 пунктов пропуска, через которые проходит более половины грузопотока страны. В. Савельев отметил стратегическую значимость пунктов пропуска через государственную границу во внешнеторговой логистике грузов и международных транспортных коридорах.

Вице-премьер представил результаты масштабной работы по модернизации пунктов пропуска. За период с 2021 по 2023 год выполнено более 160 мероприятий по развитию трансграничной инфраструктуры, в результате которых в том числе проведена комплексная модернизация 14 приоритетных пунктов пропуска и обустроено 10 пунктов пропуска на административных границах с новыми регионами России.

При развитии пунктов пропуска отдается приоритет внедрению передовых российских технологий. На семи объектах установлены отечественные инспекционно-досмотровые комплексы портального типа. Это оборудование российского производства, которое позволяет быстро, точно и безопасно досматривать 100% транспортных средств и грузов в динамическом потоке. При этом водителю не приходится покидать транспортное средство. Оборудование уже показало свою эффективность в автомобильных пунктах пропуска Маштаково и Петухово на границе с Казахстаном, где время осуществления государственного контроля сократилось с 40 до 8 минут.

Реализация инновационных цифровых решений позволила за три года, c 2021 по 2023 год, повысить пропускную способность автомобильных пунктов пропуска на границах: с Азербайджаном – в 5 раз, с Монголией – в 2,4 раза, с Грузией – в 2 раза, с Китаем – в 2 раза, с Казахстаном – в 1,1 раза. Как следствие, на 26% увеличился объем пропуска грузов на участках государственной границы с Китаем, Азербайджаном, Грузией и Монголией в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

На особом контроле находится поручение президента России по сокращению времени осмотра грузового транспорта до 10 минут в автомобильных пунктах пропуска. Это сложная, комплексная, но выполнимая задача – в настоящее время осмотр транспортного средства усредненно занимает 38 минут. Для ее решения введены в эксплуатацию такие цифровые решения, как электронная очередь, диспетчеризация, мониторинг и информирование водителей об очередях.

Также ведется разработка интегрированной системы пропуска, которая позволит объединить данные о пересекающих границу трмоеанспортных средствах в единой информационной среде и тем самым сократить временные потери при прохождении контроля. В текущем году опытный образец будет развернут в пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр (граница с Азербайджаном), а в дальнейшем технология будет тиражирована на все приоритетные участки границы.

Меры по развитию пунктов пропуска, с учетом поручения президента России, были поддержаны председателем Правительства Михаилом Мишустиным – принято решение о выделении дополнительного финансирования в объеме 150 млрд рублей на период до 2030 года для реализации поставленной задачи.

В завершение доклада В. Савельев отметил, что благодаря системному взаимодействию с коллегами в регионах и на федеральном уровне удается сохранить высокий темп работы, и заверил президента России, что все поручения и задачи будут выполнены в полном объеме.

Фото: ДВТУ