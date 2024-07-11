Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
К 2030 году планируется завершить модернизацию всех 87 приоритетных пунктов пропуска
11.07.2024

К 2030 году планируется завершить модернизацию всех 87 приоритетных пунктов пропуска

    • К 2030 году планируется завершить модернизацию всех 87 приоритетных пунктов пропуска. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил заместитель председателя правительства Виталий Савельев в ходе доклада президенту России Владимиру Путину о ситуации в пунктах пропуска через государственную границу РФ.

    В настоящее время в России функционирует 317 пунктов пропуска. В качестве приоритетных определены 87 пунктов пропуска, через которые проходит более половины грузопотока страны. В. Савельев отметил стратегическую значимость пунктов пропуска через государственную границу во внешнеторговой логистике грузов и международных транспортных коридорах.

    Вице-премьер представил результаты масштабной работы по модернизации пунктов пропуска. За период с 2021 по 2023 год выполнено более 160 мероприятий по развитию трансграничной инфраструктуры, в результате которых в том числе проведена комплексная модернизация 14 приоритетных пунктов пропуска и обустроено 10 пунктов пропуска на административных границах с новыми регионами России.

    При развитии пунктов пропуска отдается приоритет внедрению передовых российских технологий. На семи объектах установлены отечественные инспекционно-досмотровые комплексы портального типа. Это оборудование российского производства, которое позволяет быстро, точно и безопасно досматривать 100% транспортных средств и грузов в динамическом потоке. При этом водителю не приходится покидать транспортное средство. Оборудование уже показало свою эффективность в автомобильных пунктах пропуска Маштаково и Петухово на границе с Казахстаном, где время осуществления государственного контроля сократилось с 40 до 8 минут.

    Реализация инновационных цифровых решений позволила за три года, c 2021 по 2023 год, повысить пропускную способность автомобильных пунктов пропуска на границах: с Азербайджаном – в 5 раз, с Монголией – в 2,4 раза, с Грузией – в 2 раза, с Китаем – в 2 раза, с Казахстаном – в 1,1 раза. Как следствие, на 26% увеличился объем пропуска грузов на участках государственной границы с Китаем, Азербайджаном, Грузией и Монголией в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

    На особом контроле находится поручение президента России по сокращению времени осмотра грузового транспорта до 10 минут в автомобильных пунктах пропуска. Это сложная, комплексная, но выполнимая задача – в настоящее время осмотр транспортного средства усредненно занимает 38 минут. Для ее решения введены в эксплуатацию такие цифровые решения, как электронная очередь, диспетчеризация, мониторинг и информирование водителей об очередях.

    Также ведется разработка интегрированной системы пропуска, которая позволит объединить данные о пересекающих границу трмоеанспортных средствах в единой информационной среде и тем самым сократить временные потери при прохождении контроля. В текущем году опытный образец будет развернут в пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр (граница с Азербайджаном), а в дальнейшем технология будет тиражирована на все приоритетные участки границы.

    Меры по развитию пунктов пропуска, с учетом поручения президента России, были поддержаны председателем Правительства Михаилом Мишустиным – принято решение о выделении дополнительного финансирования в объеме 150 млрд рублей на период до 2030 года для реализации поставленной задачи.

    В завершение доклада В. Савельев отметил, что благодаря системному взаимодействию с коллегами в регионах и на федеральном уровне удается сохранить высокий темп работы, и заверил президента России, что все поручения и задачи будут выполнены в полном объеме.

    Фото: ДВТУ


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.07.2024
    Приоритетные автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном модернизируют
    За три года
    автомобильные пункты пропускаКазахстанМодернизацияРоссия
    0
    12.04.2024
    Мировой рынок судоремонта ожидает значительный рост доходов
    В ближайшие годы
    CMA CGMDamenДоходызамедление
    0
    13.06.2024
    Автомобильные пункты пропуска остаются узким местом
    Автомобильные пункты пропуска на Дальнем Востоке остаются «узким горлышком» при прохождении товаров через границу, […]
    автомобильные пункты пропускаДальний Востокразворот на ВостокФТС
    0
    20.02.2024
    Грузопоток через дальневосточные пункты пропуска достиг 211 млн тонн
    Врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов посетил с рабочим визитом Дальний Восток и принял […]
    ВладивостокДальний ВостокПункты пропуска Таможня
    0
    04.03.2024
    ФТС о ситуации в пунктах пропуска на российско-латвийском участке границы
    ФТС сообщает о росте количества транспортных средств в пунктах пропуска Бурачки (Терехово) и Убылинка […]
    ГраницаЛатвияПункты пропуска Таможня
    0
    30.05.2024
    Скадовский морской порт модернизируют
    Руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обсудили текущее состояние инфраструктуры […]
    МодернизацияСкадовский морской портХерсон
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.07.2024 Контейнеровоз CMA CGM потерял контейнеры у побережья Южной Африки
    11.07.2024 Рекордный спрос на морские контейнерные перевозки
    11.07.2024 Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2024: груженые выросли на 7,6%
    10.07.2024 Куда перераспределяются глобальные контейнерные потоки
    10.07.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2024 снизился на 63,1%
    09.07.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    11.07.2024 Сформирован детальный план работы северного завоза для Камчатского края
    10.07.2024 Россию и Индию свяжет Северный морской путь
    10.07.2024 Россия и Индия договорились о сотрудничестве на Дальнем Востоке и в Арктике
    09.07.2024 Таможенные органы наделяются правом государственного ветеринарного контроля
    08.07.2024 Продлено временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы
    01.07.2024 Продлена квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •