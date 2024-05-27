Готовность портовой инфраструктуры морского терминала в Пионерском почти 40%

Продолжаются работы по строительству портовой инфраструктуры международного морского терминала в городе Пионерский. Готовность объекта составляет 37%. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Ространсмодернизация», которое выполняет полномочия заказчика по договору строительства объекта.

Строительство ведется в рамках федерального проекта «Развитие морских портов» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

В настоящий момент на причале №1 грузопассажирского терминала производятся работы по устройству верхнего монолитного строения, дренажной призмы и монолитного железобетонного лотка для кабель-канала, идет монтаж швартовых тумб. На причале №2 грузопассажирского терминала продолжаются работы по погружению шпунта лицевой стенки и анкерных свай, а также монтажу анкерно-ригельной системы. Также ведутся работы по погружению трубошпунта и свай анкерного ряда на участке оградительного мола.

Приступили к работам по погружению трубошпунта и анкерных свай на технологической перемычке № 1. На участке причала портофлота грузопассажирского терминала завершены работы по устройству дренажной призмы, выполняются работы по монтажу швартовых тумб. На Береговом пандусе окончены работы по заливке бетонной плиты и подпорной стенки. Для берегоукрепления гавани выполнены работы по устройству дренажной призмы и монтажу швартовых тумб, продолжаются работы по водовыпуску.

В свою очередь, на участке северного мола идут работы по укладке тетраподов.

Также на объекте продолжается строительство вспомогательных зданий и сооружений, расположенных на береговой части. По части зданий окончены работы по устройству металлоконструкций, ведутся работы по обшивке зданий сэндвич-панелями.

Продолжаются работы по устройству внутриплощадочных инженерных сетей (хозяйственно-питьевой водопровод, противопожарный водопровод, хозяйственно-бытовая канализация).

На объекте задействовано 164 человека и 28 единиц техники.

Новая морская портовая инфраструктура предназначена для поддержания полноценного транспортного сообщения региона с основной территорией России, а также для доставки в регион строительных материалов и каботажных грузов. Планируется, что первые паромы с накатной техникой зайдут в порт уже в июле этого года.

Терминал сможет обслуживать за сезон 110 круизных судов, его пассажиропоток составит не менее 225 тыс. человек. Паромное судоходство, в свою очередь, длится круглый год, расчетный судооборот – 312 единиц в год.

Завершить работы на объекте планируется в конце 2024 года.

Фото: ФКУ «Ространсмодернизация»