«Восточный порт» приобрел оборудование для модуля для помощи морским животным

АО «Восточный Порт» поделилось опытом участия в проекте Национального научного центра морской биологии ДВО РАН им. А.В.Жирмунского. Порт профинансировал приобретение оборудования и компонентов для зимнего карантинного модуля для морских млекопитающих на территории филиала центра на острове Русском.

За три года с момента создания мини-станции ученые провели более 4 тысяч осмотров животных, в том числе, пятнистых тюленей-ларг, а также выполнили ряд исследований, легших в основу научных трудов.

Соглашение о сотрудничестве с ННЦМБ ДВО РАН, в рамках которого было приобретено оборудование, «Восточный порт» подписал на полях VI Восточного экономического форума в 2021 году. С тех пор ластоногих «пациентов» в модуле принимают в любое время года. Конструкция и устройство блока предполагают теплосберегающий внешний контур и внутренний обогрев.

«Благодаря зимнему модулю мы получили возможность работать с животными ежедневно. Пятнистые тюлени-ларги, которые содержатся в «Приморском океанариуме», проходят здесь медосмотр, взвешивания, лечебные процедуры, отбор биологических образцов и даже УЗИ-исследования, которые были бы невозможными в зимний период без такого модуля. Мы также организуем здесь лечебные мероприятия и исследуем те или иные процессы организма животных, что позволяет нам собрать важные для науки данные», – рассказал научный сотрудник ННЦМБ ДВО РАН Игорь Катин.

В Приморье уже не первый год спасают или повышают качество жизни «воспитанников» «Приморского океанариума». Копилка достижений специалистов постоянно пополняется новыми трогательными историями. Например, историей тюленя-ларги, который, по прогнозам ученых, давно ослеп бы в дикой природе, но сегодня посещает процедуры и живет полноценной жизнью.

Зимний карантинный модуль уже три года остается не только местом, где лечат и предотвращают заболевания, но и настоящим эпицентром получения и обобщения новых научных данных. Как поясняют в порту, здесь систематически проводят морфологические, цитоморфометрические, биохимические исследования крови белухи, ларг, байкальской нерпы, дальневосточной афалины, тихоокеанского белобокого дельфина. На основе полученной информации специалисты планируют создать «Атлас клеток крови морских млекопитающих». Благодаря новым данным уже разработаны биологически обоснованные рационы для мормлеков «Приморского океанариума». Сейчас активно исследуется поведение животных – их умение нестандартно мыслить и даже решать задачи.

Сотрудничество с учеными в вопросах сохранения природы – одна из приоритетных задач АО «Восточный Порт». Совместная работа с ННЦМБ ДВО РАН продолжается уже несколько лет и приносит видимые результаты. Например, благодаря крупнейшей на Дальнем Востоке России стивидорной компании приморские ученые получили уникальную возможность круглосуточно наблюдать за жизнью тюленей-ларг. В декабре 2021 года на одном из островов Дальневосточного морского заповедника, куда ларги заплывают для размножения, установили поворотные камеры с дистанционным управлением, позволяющие разглядеть мельчайшие подробности жизни животных и их едва появившегося на свет потомства. «Благодаря камерам мы теперь знаем, что за первый месяц своей жизни малыш ларги может набрать больше 40 килограммов, и еще много других интересных фактов», – отмечают в порту.

Фото: АО «Восточный порт»