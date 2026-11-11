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Малый порт в Находке сократил время оборота вагона
11.11.2026

Малый порт в Находке сократил время оборота вагона

    • По итогам октября 2026 года время оборота вагона — от прибытия на станцию Находка-Восточная до отправления после грузовых операций — составило 32 часа против 37 часов годом ранее. Об этом SeaNews сообщили в пресс-службе Малого порта.

    «За цифрой — системная работа порта совместно с перевозчиком: четкая синхронизация подачи и уборки вагонов с грузовыми операциями, формирование отправительских маршрутов силами порта, оптимальная техника и отработанные технологии», — отмечают в компании.

    По словам начальника по железнодорожным операциям Артема Острикова, сокращение оборота вагона дает тройной эффект, в частности, эффективнее используется инфраструктура путей и оборудование, оптимизируется вагонный парк — больший объем груза перевозится меньшим количеством вагонов, а также сокращаются сроки доставки груза.

    Фото: пресс-служба Малого порта


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