Банк России выпускает памятные монеты «Атомный ледокол «Арктика»

Банк России 10 ноября 2026 года выпускает в обращение памятные монеты «Атомный ледокол «Арктика» серии «Атомный ледокольный флот России».

Серебряная монета — номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925). Тираж – 3 тыс. штук

Золотая монета — номиналом 200 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба – 999). Тираж – 500 штук.

«Арктика» – самый мощный атомный ледокол в мире в своем классе. Он способен преодолевать льды толщиной до 3 метров. Был спущен на воду в июне 2016 года, а свой первый рабочий рейс совершил в ноябре 2020 года. С тех пор он прокладывает маршруты для судов по Северному морскому пути и обеспечивает круглогодичную навигацию в арктических широтах». – говорится в пресс-релизе Центробанка.

Фото: пресс-служба Банка России