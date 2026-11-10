Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Банк России выпускает памятные монеты «Атомный ледокол «Арктика»
10.11.2026

Банк России выпускает памятные монеты «Атомный ледокол «Арктика»

    • Банк России 10 ноября 2026 года выпускает в обращение памятные монеты «Атомный ледокол «Арктика» серии «Атомный ледокольный флот России».

    Серебряная монета — номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925). Тираж – 3 тыс. штук

    Золотая монета — номиналом 200 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба – 999). Тираж – 500 штук.

    «Арктика» – самый мощный атомный ледокол в мире в своем классе. Он способен преодолевать льды толщиной до 3 метров. Был спущен на воду в июне 2016 года, а свой первый рабочий рейс совершил в ноябре 2020 года. С тех пор он прокладывает маршруты для судов по Северному морскому пути и обеспечивает круглогодичную навигацию в арктических широтах». – говорится в пресс-релизе Центробанка.

    Фото: пресс-служба Банка России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.07.2026
    ОСК примет участие в создании международной арктической станции
    ОСК присоединилась к реализации проекта по созданию Международной арктической станции «Снежинка».
    АрктикаОСКполярная станцияСнежинка
    0
    03.09.2026
    Беспилотные грузоперевозки на малых высотах
    Запустят на Дальнем Востоке с участием Минтранса России, компании «ГЛОНАСС» и китайских партнеров
    Арктикабеспилотные технологииДальний ВостокПутин Владимир Владимирович
    0
    05.11.2026
    «Совфрахт» досрочно закрыл госконтракты по северному завозу
    Транспортировка зачастую осуществлялась в сложных гидрометеоусловиях
    АрктикаГосконтрактДальний ВостокСеверный завоз
    0
    02.09.2026
    Российский регистр и «Эко Шиппинг» будут сотрудничать
    Пи проектировании и строительстве судов Arc7 для работы на морских путях Трансарктического транспортного коридора
    АрктикаВЭФРоссийский морской регистр судоходстваЭко Шиппинг
    0
    11.08.2026
    Открыта навигация на арктических реках Ленского бассейна
    С 1 августа на баре реки Индигирка, с 7 августа на реке Оленек
    АрктикаРека ЛенаРечные перевозкиСибирь
    0
    13.08.2026
    Предложения по развитию арктического флота
    Представила ОСК на форуме «Арктика – Регионы»
    АрктикаОСКСудостроение
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    10.11.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    09.11.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 45, 2026
    03.11.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    02.11.2026 Регулярный контейнерный сервис из Новороссийска в Китай
    02.11.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2026
    30.10.2026 FESCO о потенциале перевозок между Россией и Африкой
    Госрегулирование Показать всё
    10.11.2026 Установлены квоты на вывоз минеральных удобрений
    06.11.2026 Ратифицировано соглашение с Китаем о строительстве нового жд пути
    03.11.2026 Законопроект о «возрастном» флоте
    03.11.2026 Назначена ВрИО руководителя Росавиации
    03.11.2026 Запрет на вывоз отдельных видов нефтехимической продукции
    03.11.2026 На поддержку рыбохозяйственного комплекса выделят средства из госбюджета
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •