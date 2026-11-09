Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор мирового рынка бункеровки. 45 неделя 2026
09.11.2026

Обзор мирового рынка бункеровки. 45 неделя 2026

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.03.2026
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь 2025
    Россия осуществляла поставки в 7 стран ЕС.
    2026Евросоюзжд перевозкиРоссия
    0
    20.02.2026
    Фрахтовый рынок Черного моря, 8 неделя, 2026
    Ставки стоят на месте.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    20.04.2026
    Грузооборот Балтийского бассейна в марте 2026 уменьшился на 0,9%
    Экспорт сократился на 1,6%.
    2026Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    06.10.2026
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 40, 2026
    На внутриазиатском трейде ставки повысились.
    Только для подписчиков
    2026контейнерные фрахтовые индексыФрахтовые ставки
    0
    12.01.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 2, 2026
    Ставки растут.
    Только для подписчиков
    2026индекс Drewry WCI
    0
    03.09.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 36, 2026
    Ставки прежние.
    Только для подписчиков
    2026Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    09.11.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 45, 2026
    03.11.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    02.11.2026 Регулярный контейнерный сервис из Новороссийска в Китай
    02.11.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2026
    30.10.2026 FESCO о потенциале перевозок между Россией и Африкой
    30.10.2026 Дополнительное судно на калининградском сервисе «Пеленга»
    Госрегулирование Показать всё
    06.11.2026 Ратифицировано соглашение с Китаем о строительстве нового жд пути
    03.11.2026 Законопроект о «возрастном» флоте
    03.11.2026 Назначена ВрИО руководителя Росавиации
    03.11.2026 Запрет на вывоз отдельных видов нефтехимической продукции
    03.11.2026 На поддержку рыбохозяйственного комплекса выделят средства из госбюджета
    02.11.2026 Продлен временный запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •