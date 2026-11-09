Чебоксарский речной порт приобрел портальный кран

Чебоксарский речной порт приобрел первый 40-тонный портальный кран. Его масса — 340 тонн, 39 позиций разборных деталей. Об это сообщает пресс-служба порта.

Это очередной этап реализации масштабной стратегии АО «Чебоксарский речной порт» по созданию современного мультимодального логистического центра. Росморречфлот утвердил «дорожную карту» этого проекта в Чувашии, который призван объединить водный, железнодорожный и автомобильный транспорт для полноценного запуска регулярных контейнерных перевозок.

Заместитель генерального директора по производству АО «Чебоксарский речной порт» Сергей Иванов рассказал о подробностях приобретения.

«Порт всегда радеет за грузовые перевозки водным транспортом, например, последняя наша крупная покупка – это 40-тонный кран «Кондор», который мы только-только доставили из Череповца в Новочебоксарск. Масса крана составила 340 тонн, он был у нас разборный, общее количество деталей — 39 позиций. Нами был зафрактован теплоход «Окский-71», который позволил нам все эти 39 позиций безопасно разместить на грузовой площадке, скрепить и доставить его на грузовой причал «Новочебоксарск. Погрузка в городе Череповец составила трое суток: первые два дня мы просто загружали судно и размещали детали, согласно разработанной схеме размещения, сутки ушли на крепление всех элементов для безопасной перевозки. Трое суток теплоход шёл до Новочебоксарска. В Новочебоксарске мы за сутки этот портальный кран в разобранном состоянии выгрузили к себе на причал»,- рассказал он.

«Кран в разборном состоянии состоит из 39 позиций, перевезти их автомобильным транспортом было бы очень трудно ввиду того, что крупногабаритные части требуют особых правил перевозки на автотранспорте при передвижении по дорогам общего пользования. Это и дополнительный автомобиль сопровождения, так как груз выходил за габариты машины, в общем, автоперевозка была бы накладной и по времени, и по финансовым затратам», — продолжил С. Иванов. — Время в пути составило всего лишь трое суток. Очень быстро, без задержек, прошли от Череповца до Новочебоксарска, в том числе лимитирующие участки — Городец, так как теплоход грузоподъёмностью 2000 тонн, а мы загрузили только 340, осадки были проходные, нигде теплоход не задерживали, он, грубо говоря, «прилетел» за три дня».

Совместно с портом Тольятти «Чебоксарский речной порт» продвигает идею возрождения контейнерных перевозок на реке Волга. Сейчас находится в стадии разработки Волго-Балтийская контейнерная линия, которая будет ходить из города Тольятти через Чебоксары в Санкт-Петербург.

«Мы хотим тоже в эту цепочку включиться, но для того, чтобы работать с 20- и 40-футовыми контейнерами нам был необходим кран, который сможет это сделать. На нашем причале сейчас есть три крана «Кировец», но их грузоподъёмность 16 тонн, а она не позволяет работать с контейнерами. Для включения в эту линию было принято решение о приобретение 40-тонного крана», — отмечают в ЧРП.

За зимний период будет проведена дефектация, ремонт всех узлов и механизмов и сборка портального крана на причале. К навигации 2027 года кран будет установлен.

Параллельно ведется работа по планировке территории. На причале Новочебоксарска будет залита бетонная площадка для хранения контейнеров и работы с ними. Приобретена дополнительная техника в виде ричстакера.

Фото: ЧРП