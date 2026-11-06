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Подписаны документы для продолжения инженерных изысканий на жд участке Решт – Астара
06.11.2026

Подписаны документы для продолжения инженерных изысканий на жд участке Решт – Астара

    • В Тегеране оформлен пакет документов по проекту строительства железнодорожной линии Решт – Астара МТК «Север – Юг», сообщает Минтранс в своем Макс-канале.

    По словам вице-премьера Андрея Никитина, российской организацией «Каспиан сервисез» и иранской компанией CDTIC подписаны протокол о предоставлении доступа к земельным участкам на всем протяжении трассы для опережающих инженерных изысканий, а также дополнительное соглашение к контракту.

    «Участки переданы, что позволяет продолжить опережающие инженерные изыскания, а также продлить срок необходимых работ. В этом году российские специалисты уже построили опорную геодезическую сеть и провели аэрофотосъемку. В настоящее время выполняются гидрометеорологические изыскания и топографическая съемка», – уточнил А. Никитин.

    Участок Решт – Астара соединит железнодорожные сети России и Ирана в единую систему. Это опорный элемент МТК «Север – Юг», который откроет бесшовный маршрут для доставки грузов к Персидскому заливу и далее в страны Южно-Азиатского региона.

    Фото: Макс-канал Минтранса


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