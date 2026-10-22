Спущены на воду электросуда для «Водохода»

На судостроительном предприятии «Эмпериум» в Ленинградской области состоялись спуски на воду трёх пассажирских электросудов серии Ecocruiser-M проекта «Москва 2.0», построенных для АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». 15 и 16 октября на воду были спущены суда «Кронштадт» и «Выборг», а 21 октября — «Павловск».

Как рассказали SeaNews в «ВодоходЪ. Пассажирский Порт», проект «Москва 2.0» — переосмысление легендарных теплоходов серии Р-51 «Москва», сочетающее проверенные временем решения с современными технологиями, отвечающими требованиям комфорта и эргономики.

Суда оснащены гибридной силовой установкой, которая обеспечивает низкий уровень шума и вибраций, а при движении в электрическом режиме — отсутствие выбросов. Автономность плавания на аккумуляторных батареях составляет до 8 часов.

На борту предусмотрено размещение до 140 пассажиров в трёх закрытых салонах категорий «Бизнес», «Комфорт» и «Стандарт». Также имеются открытые прогулочные зоны, включая кормовую палубу и балкон в носовой части. Полноценный ресторан с барной зоной и собственной кухней позволяет готовить блюда непосредственно на борту.

Суда имеют ледовый класс, что позволяет эксплуатировать их в соответствующих ледовых условиях при соблюдении установленных ограничений.

На сегодня построено восемь электросудов проекта «Москва 2.0». Одно из них работает в Санкт-Петербурге, одно — в Нижнем Новгороде, три — в Москве в круглогодичном режиме. За два года работы электросудов перевезено более 80 тыс. пассажиров и выполнено свыше 3 тыс. рейсов.

«Павловск» останется в Санкт-Петербурге и должен выйти на маршруты весной 2027 года. «Кронштадт» и «Выборг» планируется направить в другие регионы России, города их будущей эксплуатации сейчас определяются.

После спуска на воду на судах продолжатся достроечные и пусконаладочные работы, проверка оборудования и систем, а также подготовка к последующим испытаниям и вводу в эксплуатацию.

Фото: «ВодоходЪ. Пассажирский Порт»