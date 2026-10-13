Спущен на воду буксир «Святитель Лука»

Новый буксир ледового класса «Святитель Лука» спущен на воду на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта в своем макс-канале.

Планируется, что головное судно проекта NE038 пополнит флот Азово-Черноморского бассейнового филиала «Росморпорта» уже в этом году.

Всего на АО «ОССЗ» будет построено три судна этой серии. На этапе строительства находятся буксиры «Байкал» и «Муссон» для Сахалинского и Петропавловского филиалов.

Буксир предназначен для проводки и кантовки крупнотоннажных судов, морской буксировки, доставки лоцманов, снятия судов с мели, тушения пожаров и ликвидации аварийных разливов нефти.

Судно отличает высокая маневренность и управляемость. Ледовый класс Arc4 позволяет работать в разряженных однолетних льдах толщиной до 0,6 м.

Имя судну дано в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского и выдающегося хирурга.

Фото: Росморречфлот