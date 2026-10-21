«РЖД Логистика» организовала отправку растительного масла в Армению

АО «РЖД Логистика» организовало отправку первой партии растительного масла новосибирского производителя ООО «АРМАЗ» в Армению по железной дороге.

Как сообщили SeaNews в компании, отправку организовал филиал АО «РЖД Логистика» в Новосибирске. Помимо транспортировки продукции, компания обеспечила таможенное сопровождение груза. Таким образом, клиент получил полный комплекс необходимых услуг в рамках взаимодействия с одним логистическим оператором, без необходимости самостоятельно привлекать дополнительных исполнителей для решения отдельных задач.

Важной составляющей проекта стало сотрудничество с Центром поддержки экспорта Новосибирской области. Благодаря использованию региональных мер поддержки производитель может получить субсидию на железнодорожную перевозку продукции, что позволяет снизить затраты на логистику и сделать экспортные поставки более выгодными для предприятия.

В настоящее время «РЖД Логистики» и ООО «АРМАЗ» рассматривают возможность организации регулярных перевозок растительного масла в Армению.

Фото: «РЖД Логистика»