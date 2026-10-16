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Первый в мире экспортный проект плавучей АЭС
16.10.2026

Первый в мире экспортный проект плавучей АЭС

    • Росатом и индонезийская PT Pembangkit Listrik Nuklir договорились о поставке электроэнергии с двух плавучих атомных энергоблоков ПЭБ-100, сообщила госкорпорация в своем макс-канале.

    Они будут обеспечивать электроэнергией север острова Хальмахера в регионе Северное Малуку. «Сердцем» ПЭБ станут реакторные установки РИТМ-200М, адаптированные для эксплуатации в теплом климате. Первые мегаватты предполагается выдать примерно через 5 лет после вступления в силу основных условий контракта.

    «Отмечу, что это первая в мире экспортная договоренность о поставке электроэнергии с плавучего атомного энергоблока», — сказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

    Проект будет реализован в формате B2B за счет частных инвестиций и без привлечения государственного бюджета Индонезии.

    Для страны это часть более широкой атомной программы. На первом этапе Росатом предлагает плавучие энергоблоки малой мощности, а в дальнейшем рассматривается и строительство наземных АЭС большой мощности.

    Фото: Росатом


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