Первый в мире экспортный проект плавучей АЭС

Росатом и индонезийская PT Pembangkit Listrik Nuklir договорились о поставке электроэнергии с двух плавучих атомных энергоблоков ПЭБ-100, сообщила госкорпорация в своем макс-канале.

Они будут обеспечивать электроэнергией север острова Хальмахера в регионе Северное Малуку. «Сердцем» ПЭБ станут реакторные установки РИТМ-200М, адаптированные для эксплуатации в теплом климате. Первые мегаватты предполагается выдать примерно через 5 лет после вступления в силу основных условий контракта.

«Отмечу, что это первая в мире экспортная договоренность о поставке электроэнергии с плавучего атомного энергоблока», — сказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Проект будет реализован в формате B2B за счет частных инвестиций и без привлечения государственного бюджета Индонезии.

Для страны это часть более широкой атомной программы. На первом этапе Росатом предлагает плавучие энергоблоки малой мощности, а в дальнейшем рассматривается и строительство наземных АЭС большой мощности.

Фото: Росатом