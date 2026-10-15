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На терминале «Остерра» начали монтаж железнодорожной контактной сети
15.10.2026

На терминале «Остерра» начали монтаж железнодорожной контактной сети

    • Группа компаний «Портовый Альянс» приступила к строительно-монтажным работам по электрификации внутренней железнодорожной инфраструктуры специализированного угольного терминала «Остерра» в Хабаровском крае, сообщили SeaNews на терминале. Перевод инфраструктуры на электротягу, запланированный к концу 2027 года, позволит увеличить пропускную способность Ванинского транспортного узла и расширить экспортный коридор для поставок российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

    На данный момент общая готовность объекта составляет 17,5%. На 45,2 км внутренних путей терминала идет монтаж технических сооружений. К работам привлечены три подрядные организации. На площадку полностью доставлены 1 209 железобетонных фундаментов для будущей контактной сети, треть из которых уже смонтирована. Продолжается поставка металлоконструкций и железобетонных лотков.

    Ключевым условием реализации проекта остается жесткая синхронизация графиков с инвестиционной программой ОАО «РЖД» по модернизации Восточного полигона.

    «Нам необходимо запустить электрификацию одновременно с железнодорожниками. Иначе размен локомотивов на смежной станции Токи Дальневосточной железной дороги приведет к задержкам и снижению объёмов перевалки. А это недопустимо», – отметил советник генерального директора «Портового Альянса» Ринат Хабибуллин.

    Электрификация внутренних путей является частью комплексной программы развития «Остерры» как восточного флагмана холдинга. Синхронное с РЖД развитие инфраструктуры позволит подготовить терминал к поэтапному увеличению мощностей перевалки до 40 млн тонн грузов в год к концу 2027 года.

    Фото: Терминал «Остерра»


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