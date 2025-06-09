Сертифицированный тяжеловес

Инновационный восьмиосный полувагон «Урал», построенный на УВЗ по заказу Федеральной грузовой компании, дочерней структуры РЖД, получил сертификат соответствия требованиям техрегламента Таможенного союза, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

«Урал» – полужёсткий сцеп с объёмом кузова 176 м³ и грузоподъёмностью 151 тонн. За счёт улучшенных технических характеристик и увеличенной грузоподъёмности «Урала» поезд, сформированный из таких вагонов, может провезти до 22% больше груза по сравнению с поездом, состоящим из типовых полувагонов.

Применение инновационного подвижного состава позволяет повышать эффективность использования инфраструктуры на направлениях с дефицитом пропускной способности, отметили в РЖД.

Фото: РЖД