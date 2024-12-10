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Россия и Азербайджан обсуждают меры по предотвращению обмеления Каспийского моря
10.12.2024

Россия и Азербайджан обсуждают меры по предотвращению обмеления Каспийского моря

    • В первом квартале 2025 году Россия и Азербайджан примут совместную программу, в которую будут включены адаптационные меры по обемелению Каспийского моря. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на встрече с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевом в Баку.

    «По поручению Президента Владимира Владимировича Путина мы ведём двусторонний диалог с азербайджанскими коллегами по предотвращению обмеления Каспийского моря, – цитирует пресс-служба министерства А. Козлова. – Сегодня российские и азербайджанские ученые поделились своими исследованиями и мнениями по поводу дальнейших действий. Для Каспия характерны естественные колебания уровня воды. Но последнее снижение крайне сильно влияет на экономику».

    Министр отметил, что после изучения этих процессов российские ученые сделали вывод, что на уровень Каспийского моря в основном влияют климатические факторы: естественные колебания притока впадающих в море рек и интенсивность испарения с его поверхности. То есть на уровень влияет изменение климата, остановить которое невозможно, можно только адаптироваться к происходящим трансформациям. «Именно эти адаптационные меры мы погрузим в нашу российско-азербайджанскую программу, которую примем в первом квартале 2025 года», – сказал А. Козлов.

    Периодические подъемы и снижения уровня воды – это естественная закономерность, свойственная природе Каспийского моря. Однако с 2005 года уровень начал падать беспрецедентными темпами. По словам министра, за 20 лет он снизился на 2,4 м и продолжает понижаться. Негативные последствия обмеления касаются всех стран, которые омывает Каспийское море: Россию, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран. Сейчас все государства сотрудничают только по линии национальных гидрометеорологических служб, но это системы получения информации, предназначенные для обеспечения безопасности населения. «Научного обмена и взаимных исследований, которые позволили бы создать достоверные среднесрочные и долгосрочные прогнозы уровня воды в Каспийском море, – нет», – подчеркнул А. Козлов.

    «Вопрос обмеления Каспийского моря сложный и важный, требует комплексного подхода и участия всех пяти прикаспийских государств. Сейчас мы прорабатываем формат работы и платформу для создания пятисторонней структуры, в рамках которой будем решать проблему обмеления Каспия. Ещё раз подчеркну, что никакие меры не могут реализовываться по отдельности. Только вместе, только в тесной кооперации пяти прикаспийских государств», – добавил министр.

    Напомним, президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсуждали эту проблему 8 октября. Они договорились организовать совместную работу над предотвращением обмеления Каспийского моря. В середине ноября премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с азербайджанским коллегой Али Асадовым заявил, что Баку и Москва создадут комиссию, задачами которой станет установление причин снижения уровня моря и разработка механизмов для сокращения его обмеления.

    Фото: Минприроды


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