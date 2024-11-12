«Волжское пароходство» открыло аудиторию в Волгоградском техникуме водного транспорта

«Волжское пароходство» открыло брендированную аудиторию в Волгоградском техникуме водного транспорта им. адмирала флота Н.Д.Сергеева.

Как отметили в компании, «Волжское пароходство» и Волгоградский техникум водного транспорта связывают давние партнерские отношения. Ежегодно более 100 курсантов проходят практику на теплоходах компании, погружаясь в профессию под руководством наставников. В этом году, по словам директора по работе с персоналом пароходства Анастасии Царской, «Волжское пароходство» поставило рекорд по набору практикантов и стажеров – 606 юношей и девушек получили и закрепили практические навыки на судах компании.

Чтобы будущие судоводители могли отрабатывать практические навыки могут и на берегу, при поддержке «Волжского пароходства» в учебном заведении установлен навигационный тренажерный комплекс, на котором ребята учатся работать с радиолокационной станцией (РЛС), правильно использовать систему автоматической радиолокационной прокладки (САРП) и электронную картографическую навигационную информационную систему (ЭКНИС). На подобном комплексе в Учебно-тренажерном центре морской подготовки «Волжского пароходства» проходят обучение будущие представители плавсостава и повышают квалификацию действующие сотрудники компании.

По информации директора Волгоградского техникума водного транспорта Александра Сурова, работать в «Волжское пароходство» идут более 80% выпускников.

Новая брендированная аудитория стала пятой по счету для «Волжского пароходства» за последние два года. Компания уже открыла четыре аудитории в профильных учебных заведениях – Государственном университете морского и речного флота им. адмирала С.О.Макарова в Санкт-Петербурге, Волжском государственном университете водного транспорта, Нижегородском речном училище им. И.П. Кулибина и Нижегородском детском речном пароходстве. За все время существования брендированных учебных классов в них уже прошли теоретическую и практическую подготовку более 5 тыс. будущих моряков и речников.

Фото: «Волжское пароходство»