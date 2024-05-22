Первый в мире контейнеровоз на метаноле пришел в Гетеборг

В минувшую субботу первый в мире контейнеровоз, использующий в качестве бункерного топлива метанол, «Laura Maersk», совершил первый судозаход в Гетеборг, сообщили SeaNews в Администрации порта.

Судно задействовано на новом фидерном сервисе, который связывает порты Гетеборг, Хельсингборг и Хальмстад в Швеции, Калуннборг в Дании и Бремерхафен в Германии и работает по еженедельному расписанию.

Напомним, церемония имянаречения «Laura Maersk» состоялась в сентябре 2023 года в Копенгагене. Судно длиной 172 м, шириной 32,2 м и с осадкой 11 м имеет вместимость 2136 TEU, скорость – 17,4 узла.

С 2021 года Maersk принял решение строить только суда, работающие на «зеленом» бункере. Помимо первого двухтысячника, флот компании должны пополнить еще 24 контейнеровоза на метаноле большей вместимости – 6 тыс., 16 тыс и 17 тыс. TEU.

Фото: Администрация порта Гетеборг