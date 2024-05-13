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Новый ZPMC для НУТЭП
13.05.2024

Новый ZPMC для НУТЭП

    • В рамках реализации программы модернизации оборудования на контейнерный терминал НУТЭП ГК «Дело» в Новороссийске доставлен новый причальный контейнерный перегружатель – кран типа STS (ship-to-shore) производства китайской компании ZPMC, сообщили SeaNews в группе. 

    Электрогидравлический кран грузоподъёмностью 50 тонн изготовлен по заказу ГК «Дело» и полностью отвечает особенностям работы терминала, он способен обрабатывать любые типы контейнеров. Техника оснащена контейнерным электрогидравлическим телескопическим спредером и штормовыми крепёжными устройствами. Есть системы активного контроля груза, точного позиционирования и датчики предотвращения столкновения. Высота подъёма крана – 35 м, глубина опускания – 15 м, вылет морской консоли – 46 м. 

    Техника была доставлена на терминал морем в собранном виде. После проведения пусконаладочных работ оборудование будет установлено на причале №39. Таким образом на терминале будут функционировать четыре крана типа STS производства компании ZPMC, два мобильных портовых крана и два STS компании Liebherr. 

    Как отметил генеральный директор «ДелоПортс» Игорь Яковенко, ГК «Дело» последовательно расширяет мощности своих терминалов. «Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит увеличить причальную мощность НУТЭП на 15%, до 805 тыс. ДФЭ в год, а также повысить операционную эффективность терминала и сократить время погрузо-разгрузочных работ», – сказал он.

    Договор на изготовление и поставку крана был заключён с ZPMC в декабре 2021 года. Таможенным оформлением новой техники занимался «Рускон-Брокер» (входит в ГК «Дело»).

    Ранее председатель Совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарёв сообщал, что группа вложила в строительство и расширение НУТЭП за 22 года почти 15 млрд рублей.

    Фото: ГК «Дело»


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